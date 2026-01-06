ATP Hong Kong: Etcheverry si guadagna Musetti, per Sonego c’è Shang

Tabellone allineato agli ottavi di finale al Bank of China Hong Kong Tennis Open, turno che vedrà l’esordio delle prime quattro teste di serie – Musetti, Bublik, Rublev e Khachanov. La giornata di martedì ha registrato l’affermazione di Lorenzo Sonego su Sakamoto e altri otto incontri che hanno completato il primo round.

Partiamo dalla wild card Juncheng Shang, che aveva perso gran parte della passata stagione. Infatti, sconfitto in semifinale proprio a Hong Kong e al primo turno all’Australian Open, con ritiro in entrambe, Shang si era sottoposto a un intervento chirurgico al piede destro, rientrando solo ad agosto in Canada, chiudendo poi l’anno a Shanghai due mesi dopo.

“Jerry” è tornato con una vittoria, 6-4 6-4 sull’argentino Francisco Comesaña, già battuto nel 2024 a Winston-Salem. Sul campo Centrale, si è fatto bastare un break per set a dispetto delle percentuali di servizio molto buone ma leggermente inferiori a quelle dell’avversario che non a caso ha vinto lo stesso numero di punti di Shang. Per il classe 2005 di Pechino, agli ottavi c’è Sonego, quinto del seeding, per una sfida inedita.

Cina vittoriosa sull’Argentina anche nel match precedente, con la wild card locale Coleman Wong che si è imposta 6-3 7-5 su Mariano Navone, n. 72 ATP, in un’ora e 41 minuti. L’ex top 30 argentino è andato a servire per il secondo set grazie al break operato al nono game, ma ha subito un parziale di 12 punti a 1 che ha chiuso la sfida. Al prossimo turno, Wong se la vedrà con la sesta testa di serie Gabriel Diallo. Il canadese ha battuto l’olandese 6-4 7-6(7) Jesper De Jong, n. 71 del ranking, salvando tre set point nel tie-break del secondo parziale.

Successo anche per la testa di serie n. 7 Alexandre Muller. Il francese 52° della classifica ha sconfitto 7-5 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic, numero… 51 ATP. Al momento della compilazione del tabellone, Muller era 43°, ma questa settimana gli sono usciti i punti del titolo che difende qui a Hong Kong. Ottavi contro lo statunitense Marcos Giron, vittorioso 6-2 6-0 in un’ora del qualificato Laslo Djere.

L’unico match in tre set della giornata è stato quello che ha visto Botic van de Zandschulp imporsi su Jan-Lennard Struff, proveniente dalle qualificazioni. 6-3 1-6 6-1 per l’olandese che affronterà Bublik, contro il quale è in vantaggio 2-1 nei precedenti.

Infine, vittorie per 7-5 6-4 di Michael Mmoh su Alejandro Tabilo nel derby tra qualificati che lo porta agli ottavi contro Khachanov e di Tomas Martin Etcheverry che si guadagna il primo del seeding Lorenzo Musetti con il 6-4 7-5 su Valentin Royer. Contro l’azzurro, l’argentino ha perso i due confronti diretti, entrambi nel 2025.