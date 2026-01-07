ATP Hong Kong, Musetti: “Importante iniziare la stagione con un match duro”

Lorenzo Musetti supera un esame durissimo all’esordio a Hong Kong. Da numero uno del seeding, l’azzurro ha rimontato l’argentino Tomas Martin Etcheverry 6-7, 6-2, 6-4 dopo due ore e 41 minuti di battaglia.

Una vittoria pesante, arrivata in un momento speciale anche fuori dal campo: pochi giorni fa la compagna Veronica ha dato alla luce il secondo figlio della coppia.

«Era super importante affrontare subito una partita così dura – ha spiegato Musetti – sono davvero felice e orgoglioso di questa vittoria. L’inizio di stagione per me è sempre complicato, spero che quest’anno sia diverso».

Attualmente numero 7 del mondo e bronzo olimpico nel singolare a Parigi 2024, Musetti guarda in alto. Dopo le sconfitte Slam del 2024 contro Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, l’obiettivo è chiaro: ridurre il divario con i dominatori del circuito.

«Sono cresciuto guardando i Big Four – ha aggiunto – ora Jannik e Carlos stanno facendo qualcosa di simile. Spero possa esserci anche un terzo o un quarto giocatore lassù. Sto cercando di colmare il gap, magari non ci riuscirò, ma ci provo ogni giorno».

Alla terza partecipazione consecutiva a Hong Kong, Musetti affronterà nei quarti il beniamino di casa Coleman Wong Chak-lam.

«Qui mi trattano sempre benissimo e il torneo migliora ogni anno – ha concluso – spero di restare il più a lungo possibile questa settimana».