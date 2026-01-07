Sinner è in Corea: arrivo a Incheon e conto alla rovescia per il super match contro Alcaraz 

Jannik Sinner è arrivato in Corea del Sud per prendere parte all’Hyundai Card Super Match 14, evento-esibizione che lo vedrà protagonista il 10 gennaio all’Incheon Inspire Arena. Per il numero due del mondo si tratta della prima visita in Corea, un appuntamento che inaugura la sua stagione 2026 fuori dal circuito ufficiale. Il tennista italiano, come riportato dal sito locale tennis.co.kr, è atterrato il 7 gennaio alle 10:50 coreane all’aeroporto internazionale di Incheon, proveniente da Francoforte. Ad accoglierlo, rappresentanti dell’organizzazione, sicurezza, media locali e numerosi fan, a conferma dell’attesa che circonda l’evento.

Conferenza stampa il 9 gennaio

Il programma prevede, per giovedì 9 gennaio alle 15:00 orario locale, una conferenza stampa ufficiale alla quale parteciperanno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, atteso in Corea nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio (il numero 1 del mondo dovrebbe arrivare intorno alle 17). L’incontro con i media sarà accompagnato da eventi di benvenuto organizzati dallo sponsor Hyundai Card, alla vigilia del match-esibizione.

Il primo Sinner-Alcaraz del 2026: a che ora e dove vederla

La partita dell’Hyundai Card Super Match 14 si giocherà sabato 10 gennaio all’Incheon Inspire Arena, alle 16 locali. Per il pubblico italiano, l’incontro sarà visibile alle ore 8:00 del mattino, con diretta televisiva su Sky Sport e Supertennis e in streaming su NOW. L’esibizione rappresenta uno degli appuntamenti di prestigio dei giorni pre-Australian Open e mette di fronte i due protagonisti assoluti del tennis mondiale, offrendo al pubblico coreano uno spettacolo di altissimo livello.

(di Federica Migliorati)