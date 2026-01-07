Italiani

Sinner è in Corea: arrivo a Incheon e conto alla rovescia per il super match contro Alcaraz 

Prima visita in Corea del Sud per il numero due del mondo: conferenza stampa il 9 gennaio, il 10 (alle 8 italiane) la prima sfida del 2026 ad Alcaraz

Di Redazione
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Carlos Alcaraz (sinistra) e Jannik Sinner (destra) - ATP Finals 2025 Torino (foto Francesca Micheli/Ubitennis)

Jannik Sinner è arrivato in Corea del Sud per prendere parte all’Hyundai Card Super Match 14, evento-esibizione che lo vedrà protagonista il 10 gennaio all’Incheon Inspire Arena. Per il numero due del mondo si tratta della prima visita in Corea, un appuntamento che inaugura la sua stagione 2026 fuori dal circuito ufficiale. Il tennista italiano, come riportato dal sito locale tennis.co.kr, è atterrato il 7 gennaio alle 10:50 coreane all’aeroporto internazionale di Incheon, proveniente da Francoforte. Ad accoglierlo, rappresentanti dell’organizzazione, sicurezza, media locali e numerosi fan, a conferma dell’attesa che circonda l’evento.

Sezioni
Conferenza stampa il 9 gennaio Il primo Sinner-Alcaraz del 2026: a che ora e dove vederla

Conferenza stampa il 9 gennaio 

Il programma prevede, per giovedì 9 gennaio alle 15:00 orario locale, una conferenza stampa ufficiale alla quale parteciperanno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, atteso in Corea nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio (il numero 1 del mondo dovrebbe arrivare intorno alle 17). L’incontro con i media sarà accompagnato da eventi di benvenuto organizzati dallo sponsor Hyundai Card, alla vigilia del match-esibizione.

Il primo Sinner-Alcaraz del 2026: a che ora e dove vederla

La partita dell’Hyundai Card Super Match 14 si giocherà sabato 10 gennaio all’Incheon Inspire Arena, alle 16 locali. Per il pubblico italiano, l’incontro sarà visibile alle ore 8:00 del mattino, con diretta televisiva su Sky Sport e Supertennis e in streaming su NOW. L’esibizione rappresenta uno degli appuntamenti di prestigio dei giorni pre-Australian Open e mette di fronte i due protagonisti assoluti del tennis mondiale, offrendo al pubblico coreano uno spettacolo di altissimo livello.

(di Federica Migliorati)

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

(Credits Sposito/FITP)
La FITP diventa la prima Federazione sportiva italiana per ricavi
Numeri
Italiani in campo giovedì 8 gennaio: Cocciaretto, Sonego, e Musetti/Sonego. A che ora e dove vederli 
Italiani
Tennista gioca un torneo pro senza sapere le regole (e neanche colpire la palla) [VIDEO]
ITF
ATP Hong Kong, Musetti: “Importante iniziare la stagione con un match duro”
Interviste