WTA Brisbane: fuori Fernandez e Tauson, avanti Pegula e Anisimova

Giornata di sedicesimi di finale oggi a Brisbane, con il torneo femminile che entra nel vivo, caratterizzata da alcune eliminazioni eccellenti e da diversi incontri risolti al terzo set. Fuori Leylah Fernandez e Clara Tauson, entrambe teste di serie, mentre avanzano senza particolari difficoltà Amanda Anisimova e Liudmila Samsonova. Hanno invece dovuto ricorrere alla rimonta Jessica Pegula, Linda Noskova, Mirra Andreeva e Marta Kostyuk.

Dayana Yastremska firma il colpo più significativo della giornata, travolgendo la canadese Leylah Fernandez con un nettissimo 6-1 6-2. L’ucraina impiega appena 1 ora e 2 minuti per avere la meglio sulla testa di serie numero 13, dominando gli scambi dall’inizio alla fine. Fernandez, numero 22 del ranking, è incappata in una giornata nerissima al servizio, con ben 7 doppi falli, e non è mai riuscita a trovare il ritmo nel match. Yastremska ne ha approfittato imponendo il suo gioco aggressivo e staccando meritatamente il pass per gli ottavi.

Altra testa di serie eliminata è la danese Clara Tauson, n.14 WTA. La 20enne scandinava (8ª nel seeding) cede per 6-2 6-3 di fronte all’ottima Aliaksandra Sasnovich. La bielorussa gioca un gran match con grande solidità e autorità, lasciando appena cinque game a Tauson. La giovane danese non è mai entrata davvero in partita, soffrendo il ritmo imposto da Sasnovich e commettendo diversi errori. Sasnovich approda così agli ottavi con una vittoria convincente ai danni di una top 15.

La statunitense Jessica Pegula (tds n.4, n.6 WTA) ha dovuto lottare più del previsto per superare la russa Anna Kalinskaya (n.33 WTA). Pegula si è imposta in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4 al termine di una battaglia durata un’ora e 53 minuti. Dopo aver dominato il primo set, l’americana ha subito il ritorno di Kalinskaya nel secondo parziale. Nel set decisivo Pegula si è trovata sotto 2-4, ma ha mostrato la sua esperienza rimontando lo svantaggio. Cruciali le due palle break annullate dall’americana sul 4-4, seguite immediatamente dal break decisivo strappato nel decimo game. Chiudendo poi al primo match point disponibile, agli ottavi affronterà Yastremska.

Match maratona quello tra la ceca Linda Noskova (tds n.9, n.12 WTA) e la polacca Magdalena Frech (n.59 WTA). Noskova ha prevalso solo dopo due ore e mezza di lotta con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 6-4. La 21enne di Vsetin ha ceduto il primo set al tie-break (5-7) ma è riuscita a ribaltare la situazione nei due parziali successivi. Nel terzo set la sfida è rimasta in equilibrio fino al decimo game, quando Noskova – avanti 5-4 – è riuscita a piazzare il break decisivo sul servizio di Frech, chiudendo l’incontro al primo match point.

La giovanissima Mirra Andreeva (sesta testa di serie del torneo) ribalta in modo convincente un match iniziato male. La 18enne russa ha infatti sconfitto in rimonta la wild card australiana Olivia Gadecki (n.204 WTA) con lo score di 4-6, 6-1, 6-2. Dopo aver ceduto il primo set 4-6, Andreeva ha cambiato marcia dominando i successivi due parziali, staccando il pass per i quarti.

Anche l’ucraina Marta Kostyuk (16ª testa di serie) è dovuta ricorrere alla rimonta per avere la meglio sulla esperta Yulia Putintseva. Kostyuk ha perso di misura il primo set al tie-break (5-7) ma ha poi dominato il resto dell’incontro, aggiudicandosi 12 dei sucessivi 13 game giocati.

Nel restante incontro di giornata, l’italo-russa Liudmila Samsonova (17 wta) ha rispettato il pronostico contro la giovanissima wild card australiana Emerson Jones. Samsonova ha regolato la 17enne di casa con un netto 6-4, 6-1, staccando il pass per gli ottavi senza troppi patemi. Dopo un primo set equilibrato, la maggiore esperienza di Samsonova è venuta fuori, consegnando alla ragazza di Olenegorsk la vittoria in appena 1h13′ ai danni del talentino 2008.

A chiudere il programma ci ha pensato Amanda Anisimova, seconda testa di serie. La finalista di Wimbledon e US Open 2025 non ha tradito le attese, superando agevolmente la padrona di casa Kimberly Birrell con il punteggio di 6-1, 6-3. L’americana ha imposto fin da subito la propria superiorità tecnica, volando avanti 5-0 nel primo set e colpendo vincenti da fondo campo a ripetizione. Birrell, sostenuta dal pubblico di casa, ha provato a reagire nel secondo set, riuscendo a strappare un break all’inizio della frazione. Anisimova però ha immediatamente ripreso il controllo, chiudendo il match in due set rapidi.