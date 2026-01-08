ATP Hong Kong: Shang più concreto, Sonego più nervoso. Vince il cinese in due set

[WC] J. Shang b. [5] L. Sonego 6-3 6-4

Un match alla pari, se non fosse che nel tennis quasi sempre vince chi sfrutta le proprie occasioni. È ciò che è successo nel match di ottavi di finale del Bank of China Hong Kong Tennis Open, torneo ATP 250, tra Lorenzo Sonego e Juncheng Shang. Il tennista cinese ha regolato l’azzurro con un perentorio 6-3 6-4, in un’ora e ventuno minuti di gioco, nel loro primo testa a testa.

Il punteggio di questa sfida non dà certamente abbastanza credito alla prestazione dell’azzurro, che anche nelle statistiche a fine incontro è praticamente alla pari con il suo avversario. La chiave di volta di questa partita sta tutta nelle palle break convertite. Shang ne ha trasformate 2 su 3, Sonny 0 su 5. Per tutto l’incontro non è poi mai pienamente riuscito a leggere le traiettorie al servizio del suo avversario, che con questo colpo si è salvato in più di un’occasione. Non a caso il bilancio del torinese nel 2025, contro i mancini, è di 2 vittorie e ben 8 sconfitte. Se vorrà raggiungere l’obiettivo top 20 dovrà cercare di invertire questa tendenza nel 2026. In giornata, intanto, Sonego scenderà nuovamente in campo ad Hong Kong in doppio a fianco di Lorenzo Musetti.

Chi invece trova l’aggancio nel proprio record contro i tennisti classificati dentro la top 50 è Shang (18-18), che fino a un anno fa si svegliava di notte con dei dolori lancinanti al piede. L’operazione chirurgica è stata la scelta migliore, che gli ha permesso di tornare in campo in tempi non eccessivamente prolungati. Sarà sempre bene tenerlo d’occhio, perché dritto e servizio sono migliorati e il suo tennis, se in giornata, diventa spesso parecchio insidioso. Intanto è per la sesta volta ai quarti di finale in un torneo ATP, la quinta su cemento e la terza solamente in questo torneo. Per un posto in semifinale a Hong Kong, dopo la vittoria su Sonego, sfiderà ora Alexander Bublik o Botic van de Zandschulp.

Primo set: Sonego si distrae, Shang brekka e chiude

Uscita dai blocchi moltO convincente per Shang, che trova una prima dietro l’altra. Piazza bene il servizio, chiude spesso con l’uno-due e vince così il primo gioco a 0. Sonego risponde intascando il suo turno di battuta inaugurale a 15 e in seguito fatica a leggere le traiettorie del colpo di inizio gioco del suo avversario, che con la chela mancina riesce spesso a metterlo fuori posizione. Quest’ultimo cerca quindi di guadagnare appena può la rete, dove riesce a fare suoi parecchi punti. Nel mentre, il ventenne cinese continua a macinare 15 con le combinazioni uno-due.

Sino a che, nel quinto gioco, il trentenne azzurro trova un po’ di spazio di manovra in risposta. Grazie ad alcune ottime soluzioni in attacco Sonny si procura una palla break, ma qui il numero 406 ATP (ex 47) gli propone una traiettoria esterna da sinistra che il torinese non riesce ad ammaestrare con il rovescio. È poi Lorenzo a essere un po’ lento in uscita dal servizio nell’ottavo game. Shang invece trova profondità, indovina un bel passante basso di dritto e guadagna così tre palle break consecutive. Nella seconda affonda con un inside in, il 39esimo tennista del mondo non regge la pesantezza di palla e cede quindi la battuta. In quattro e quattr’otto Shang chiude poco dopo il set, per 6-3, a seguito di trentacinque minuti di gioco.

Secondo set: Shang sfrutta le sue occasioni, Sonego no. Il successo è cinese

Sonego si presenta con un doppio fallo a inizio seconda frazione. Due risposte di dritto, a sventaglio, del suo avversario lo mettono poi in grande difficoltà. Il tennista cinese arriva dunque nuovamente a palla break; blocca la risposta, che finisce per diventare una smorzata, e il giocatore piemontese sbaglia il recupero, concedendo così il break in apertura. Prova però subito a scuotersi l’azzurro, bravo a procurarsi l’immediata chance per il contro break con un tennis propositivo. Ancora una volta, però, Shang risolve con la battuta e poco dopo sale sul 2-0. Lorenzo è sempre più nervoso.

Ciononostante, riesce a trascinare nuovamente il suo rivale ai vantaggi in risposta. Ma il colpo di inizio gioco del cinese è una sentenza che gli permette di mantenere il distacco nel punteggio. Questo si ripete anche nel game seguente in risposta, dove Sonego giunge a doppia palla break grazie ad alcuni gratuiti di Shang, che però mette tutto a posto con i fondamentali. Se ne va pure un’altra opportunità ai vantaggi. Lorenzo è sempre più sconsolato. Di lì a poco è perciò costretto ad arrendersi. L’avversario non concede più nulla in battuta e dopo un’ora e ventuno minuti di gioco sigilla l’incontro con un severo 6-3 6-4.