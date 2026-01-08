Musetti cerca la semifinale a Hong Kong contro Wong. A che ora e dove vederlo

La stagione 2026 di Lorenzo Musetti si è aperta ufficialmente sotto le luci della ribalta del Bank of China Hong Kong Tennis Open, dove l’italiano è la testa di serie numero 1 del tabellone (7° del ranking mondiale) e unico rappresentante della Top 10. Le insidie comunque non mancano, come Andrey Rublev, Karen Khachanov e Alexander Bublik. Dopo una preparazione intensa caratterizzata dall’arrivo strategico di una nuova figura nel proprio angolo, ovvero il noto allenatore José Perlas, che da quest’anno affiancherà lo storico coach Simone Tartarini, Musetti è pronto a tutto pur di “colmare il gap con Sinner e Alcaraz” – come ha dichiarato più volte – e dare il via alla stagione della sua consacrazione.

Il prossimo incontro è fissato per venerdì 9 gennaio alle ore 6:30 italiane contro la wild card locale Coleman Wong (diretta su Sky Sport, streaming su NOW). A seguito dell’esordio mercoledì 7 gennaio contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry – un primo successo che si è dimostrato duro per l’azzurro, partito in svantaggio – Lorenzo Musetti sfiderà Coleman Wong, ventunenne di Hong Kong e idolo di casa del torneo, la mattina di venerdì 9 gennaio. Tra i due giocatori esiste un solo precedente, che risale proprio al torneo di Hong Kong 2024: a imporsi in quell’edizione è stato proprio il carrarino al primo turno per 6-4, 7-5. Tuttavia, rispetto a due anni fa, Wong è migliorato molto. L’azzurro dovrà, quindi, essere bravo a sfruttare la propria esperienza per potersi garantire l’accesso alle semifinali e a spegnere l’entusiasmo del pubblico. Wong approda a questa sfida dopo una difficile rimonta contro il canadese Diallo, battuto con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5, con cui avrebbe dovuto giocare in doppio proprio contro Musetti e Sonego. Il loro ritiro, tuttavia, ha mandato i due Lorenzo direttamente in finale senza scendere in campo.