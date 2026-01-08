WTA Brisbane, il programma dei quarti da sogno: da Sabalenka-Keys all’imbattibile Rybakina

Il tabellone del WTA 500 di Brisbane entra nella sua fase calda con l’approdo dei grandi nomi ai quarti di finale. Nel torneo che precede il primo Slam stagionale, le top player Sabalenka, Keys, Pegula e Rybakina non hanno tradito le attese e preannunciano sfide di alto livello programmate nella mattinata (o notte italiana ) di venerdì 9 gennaio.

Elena Rybakina vs. Karolina Muchova | ore 02.00

Molto interessante è la sfida che vedrà opposte Elena Rybakina e Karolina Muchova: apriranno le danze venerdì, con il loro terzo incontro diretto in carriera. La tennista kazaka, dopo l’ennesimo stop fisico subito durante la preparazione invernale, ha mostrato nelle precedenti partite qualche difficoltà dovute a un rientro non preparato al meglio; nonostante ciò, agli ottavi ha concesso appena cinque game a Paula Badosa. La ceca Muchova ha avuto accesso ai quarti trionfando su Ekaterina Alexandrova in due set (6-4 7-5), mostrando comunque qualche incertezza ed errori gratuiti. Le due tenniste amano imporre un ritmo soffocante nei loro scambi che, se gestito correttamente da Karolina, potrebbe anche affaticare l’avversaria, avvantaggiata dalla sua statura per salvare palle complicate. Muchova vanta di ben 16 vittorie contro le prime dieci del mondo; quindi, il distacco di punti che la separa da Elena non spaventa. D’altro canto, Rybakina vuole trionfare per superare il proprio record (appena eguagliato) di partite vinte consecutivamente, ora fermo a tredici come nel 2023. La partita avrà luogo alle 2.00 del mattino, ora italiana, e aprirà il programma del giorno.

Aryna Sabalenka vs. Madison Keys | a seguire

Aryna Sabalenka, campionessa in carica, prosegue la difesa del titolo e, dopo aver liquidato la rumena Sorana Cristea, la aspetta Madison Keys, testa di serie n.5 e attuale detentrice del titolo all’Australian Open. L’incontro rappresenterà, infatti, un’attesissima riedizione della finale del Grande Slam dell’Asia-Pacifico 2025: lo scorso gennaio l’americana è riuscita a imporsi in tre set (6-3, 2-6, 7-5) proprio sulla numero uno del mondo, interrompendo la corsa della bielorussa verso uno storico “three-peat” agli Australian Open e lasciandole ferite dolorose. Sebbene Sabalenka si sia parzialmente vendicata ad Indian Wells pochi mesi dopo, battere Keys proprio in Australia ha un sapore diverso, un senso di liberazione che la prima giocatrice al mondo si augura di provare. Nonostante il pronostico penda verso Aryna, Keys ha dimostrato nel precedente turno contro Shnaider una freddezza da campionessa che non va sottovalutata. Il match Sabalenka-Keys si svolgerà come secondo dalle 02 italiane, subito dopo Rybakina–Muchova.

Jessica Pegula vs. Ljudmila Samsonova | ore 06.00

A seguire, il match tra Jessica Pegula, 6° nel ranking, e Ljudmila Samsonova, tennista russa n. 17 del mondo che in passato ha rappresentato l’Italia. Ljudmila è la vincitrice dell’ultimo scontro diretto sull’erba di Berlino nell’estate scorsa; eppure, fatta eccezione dell’ultima sfida, i precedenti sorridono all’americana che resta la favorita dell’incontro. Le tenniste scenderanno in campo alle 6.00, ora italiana.

Mirra Andreeva vs. Marta Kostyuk | ore 09.30

L’ultimo tassello del mosaico dei quarti di finale è la sfida che vede protagoniste Mirra Andreeva (n. 9) e Marta Kostyuk (n. 26). La tennista ucraina ha raggiunto questa fase di tabellone grazie a un successo a sorpresa ottenuto contro Amanda Anisimova, n.3 del mondo, e ha così guadagnato anche un avanzamento virtuale di tre posizioni nel ranking. La sfida con Andreeva si terrà alle 9.30 e sarà un’occasione per Kostyuk di dimostrare che la partita precedente non è stata solo un caso. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX e NOW.

(di Sabrina Giorgi)