Alcaraz: “Il mio rovescio non è così male. Felice di vivere questa rivalità con Sinner”

"Ero sicuro che avrei giocato altre volte contro Jannik, in questi anni ci siamo guadagnati la possibilità di affrontarci con la passione e con il lavoro", ha ammesso Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz in Corea del Sud

Anche la stagione di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sta per cominciare. Il resto dei big ha scelto di giocare o la United Cup o uno degli ATP 250 di questa prima settimana (Hong Kong e Brisbane), mentre il n. 1 e il n. 2 hanno optato per un’esibizione in Corea del Sud prima dell’Australian Open 2026. Alla vigilia di questo evento i due hanno rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco, dunque, le parole dello spagnolo.

Alcaraz: “Felice di partecipare a questo evento con Jannik”

D: Com’è essere qui in Corea per giocare questa esibizione?Carlos Alcaraz: È un grande piacere essere qui per la prima volta. Non ho ancora giocato un match dall’anno scorso, credo che cominciare a farlo qui contro Jannik sia una buona cosa in vista dell’Australia. Il nostro primo torneo sarà l’Australian Open, uno Slam. Venire qui e prepararsi per la nuova stagione è stata una grande idea. Sono felice di partecipare a questo evento con Jannik“.

Come avete preparato la nuova stagione in così poco tempo?Carlos Alcaraz: “Abbiamo avuto un mese per per preparare la prossima stagione. Per tante persone un mese e poco, ma per noi è abbastanza. Ho le batterie cariche per ricominciare la stagione e sono contento di farlo”.

“Ero sicuro che avrei giocato altre volte con Jannik”

D: La sfida della vostra prima rivalità è stata nel 2021 a Parigi. Vi ricordate di quell’incontro e di cosa vi siete detti?
Carlos Alcaraz: Ero sicuro che avrei giocato altre volte contro Jannik, in questi anni ci siamo guadagnati la possibilità di giocare nelle fasi finali dei tornei importanti con la passione e con il lavoro. Guardandoci indietro e vedere quello che abbiamo ottenuto a livello individuale ma anche nelle sfide uno contro l’altro mi rende felice di quello che abbiamo fatto e di star vivendo una rivalità come questa“.

C’è stata l’era dei Big Three e ora forse siamo in quella dei Big Two. Come la rivalità si può svolgere nel corso di quest’anno?
Carlos Alcaraz: Abbiamo visto entrambi cosa abbiamo fatto e cosa siamo in grado di fare. Ci siamo divisi gli Slam negli ultimi due anni e abbiamo visto un paio di Masters 1000 per anno. Le persone sono entusiaste di capire come andrà il 2026, noi giocheremo le nostre finali e le nostre sfide. Vedremo cosa il 2026 ci darà”.

Il sogno doppio Sinner-Alcaraz

Quale pensi che sia il colpo più sottovalutato del tuo gioco?
Carlos Alcaraz: “Penso il rovescio, che è coperto. Tanti parlano del mio dritto, ma non credo che il rovescio sia così male e lo posso usare anche molto più spesso del dritto, quindi dico quello”.

Avete mai pensato di giocare il doppio insieme? E avete già deciso chi giocherebbe a destra e chi a sinistra?
Carlos Alcaraz: “Non credo che ci siano dubbi su chi giocherà da una parte e dall’altra. Non penso che abbiamo mai parlato di questa cosa, forse lo abbiamo fatto un paio di volte. Da singolaristi in alcuni casi è difficile giocare il doppio ad alto livello”.

