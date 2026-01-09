Alcaraz: “Il mio rovescio non è così male. Felice di vivere questa rivalità con Sinner”

Anche la stagione di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sta per cominciare. Il resto dei big ha scelto di giocare o la United Cup o uno degli ATP 250 di questa prima settimana (Hong Kong e Brisbane), mentre il n. 1 e il n. 2 hanno optato per un’esibizione in Corea del Sud prima dell’Australian Open 2026. Alla vigilia di questo evento i due hanno rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco, dunque, le parole dello spagnolo.

Alcaraz: “Felice di partecipare a questo evento con Jannik”

D: Com’è essere qui in Corea per giocare questa esibizione?Carlos Alcaraz: “È un grande piacere essere qui per la prima volta. Non ho ancora giocato un match dall’anno scorso, credo che cominciare a farlo qui contro Jannik sia una buona cosa in vista dell’Australia. Il nostro primo torneo sarà l’Australian Open, uno Slam. Venire qui e prepararsi per la nuova stagione è stata una grande idea. Sono felice di partecipare a questo evento con Jannik“.

Come avete preparato la nuova stagione in così poco tempo?Carlos Alcaraz: “Abbiamo avuto un mese per per preparare la prossima stagione. Per tante persone un mese e poco, ma per noi è abbastanza. Ho le batterie cariche per ricominciare la stagione e sono contento di farlo”.

“Ero sicuro che avrei giocato altre volte con Jannik”

D: La sfida della vostra prima rivalità è stata nel 2021 a Parigi. Vi ricordate di quell’incontro e di cosa vi siete detti?

Carlos Alcaraz: “Ero sicuro che avrei giocato altre volte contro Jannik, in questi anni ci siamo guadagnati la possibilità di giocare nelle fasi finali dei tornei importanti con la passione e con il lavoro. Guardandoci indietro e vedere quello che abbiamo ottenuto a livello individuale ma anche nelle sfide uno contro l’altro mi rende felice di quello che abbiamo fatto e di star vivendo una rivalità come questa“.

C’è stata l’era dei Big Three e ora forse siamo in quella dei Big Two. Come la rivalità si può svolgere nel corso di quest’anno?

Carlos Alcaraz: “Abbiamo visto entrambi cosa abbiamo fatto e cosa siamo in grado di fare. Ci siamo divisi gli Slam negli ultimi due anni e abbiamo visto un paio di Masters 1000 per anno. Le persone sono entusiaste di capire come andrà il 2026, noi giocheremo le nostre finali e le nostre sfide. Vedremo cosa il 2026 ci darà”.

Il sogno doppio Sinner-Alcaraz

Quale pensi che sia il colpo più sottovalutato del tuo gioco?

Carlos Alcaraz: “Penso il rovescio, che è coperto. Tanti parlano del mio dritto, ma non credo che il rovescio sia così male e lo posso usare anche molto più spesso del dritto, quindi dico quello”.

Avete mai pensato di giocare il doppio insieme? E avete già deciso chi giocherebbe a destra e chi a sinistra?

Carlos Alcaraz: “Non credo che ci siano dubbi su chi giocherà da una parte e dall’altra. Non penso che abbiamo mai parlato di questa cosa, forse lo abbiamo fatto un paio di volte. Da singolaristi in alcuni casi è difficile giocare il doppio ad alto livello”.