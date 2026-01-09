ATP

ATP Hong Kong: Rublev per Musetti. Nell’altra semi Bublik trova Giron

Definito a Hong Kong il quadro delle semifinali dell’ATP 250: Rublev avanza senza sbavature, Bublik alterna talento e tensione, Mmoh si ritira nel secondo set e lascia il passo al connazionale Giron

Di Carlo Galati
Andrey Rublev – ATP Hong Kong 2026 (foto via Twitter @Hkto_mens)

Definito a Hong Kong il quadro delle semifinali dell’ATP Hong Kong Open, con un venerdì che ha dato risposte chiare più sul piano delle gerarchie che su quello delle sorprese. Al netto del match di Lorenzo Musetti, già raccontato a parte, il torneo asiatico entra nella sua fase decisiva con alcuni protagonisti che hanno saputo far valere ranking, esperienza e, quando è servito, una buona dose di mestiere.

Rublev per Musetti

La sensazione di solidità l’ha restituita soprattutto Andrey Rublev, che ha regolato il portoghese Nuno Borges con un 6-3 6-4 senza particolari sbavature. Un match gestito con attenzione, senza strappi spettacolari ma con quella continuità che spesso fa la differenza nei tornei di inizio stagione. Rublev ha imposto ritmo e profondità, togliendo progressivamente campo a Borges e chiudendo senza mai dare l’impressione di poter perdere il controllo.

Bublik trova il ritmo e la vittoria, Giron fa suo il derby con Mmoh

Nell’altra metà del tabellone, spettacolo e qualche brivido in più li ha regalati Alexander Bublik, che contro il cinese Juncheng Shang ha alternato lampi di puro talento a momenti di fisiologica discontinuità. Il kazako ha dominato il primo set, chiuso rapidamente sul 6-1, per poi trovarsi a navigare in acque decisamente più mosse nel secondo. Shang, spinto anche dal pubblico di casa, ha alzato il livello e trascinato il parziale al tie-break, dove però Bublik ha rimesso ordine con un 7-2 che racconta tutta la sua capacità di accendersi nei momenti che contano.

Si è invece chiuso anzitempo il derby a stelle e strisce tra Marcos Giron e Michael Mmoh. Dopo un primo set vinto 6-3 da Giron e l’avvio del secondo sul 1-0, Mmoh, americano “cittadino del mondo”, nato a Riad da padre nigeriano e madre irlandese con cittadinanza australiana, è stato costretto al ritiro per problemi fisici non chiarissimi nell’immediato. Un epilogo che lascia inevitabilmente un velo di rammarico, perché il match stava offrendo spunti interessanti.

Saranno dunque Musetti-Rublev e Giron-Bublik le semifinali del primo torneo 250 del 2026.

