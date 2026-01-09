Australian Open: Sinner, Alcaraz, Musetti e gli altri top player in campo la prossima settimana

Il mondo del tennis è già fibrillazione in vista dell’Open d’Australia 2026, primo Slam della stagione nonché banco di prova importante per uomini e donne di alta classifica. Ma prima di alzare il sipario su Melbourne, i tifosi di tutto il mondo vivranno una settimana ad altissimo tasso di spettacolo grazie a un calendario ricco di esibizioni.

Come da tradizione, tornei come United Cup, Brisbane, Adelaide e Auckland rappresentano l’antipasto prima della portata principale. Tuttavia, negli ultimi anni il calendario sempre più compresso spinge molti top player a rinunciare a competizioni ufficiali, preferendo match di esibizione utili per mettere minuti nelle gambe.

La settimana di esibizioni a Melbourne prenderà il via martedì 13 gennaio nella storica Rod Laver Arena. Mentre sui campi secondari si giocheranno le qualificazioni, il Centrale ospiterà match di grande richiamo. Si parte con Jasmine Paolini contro Elena Rybakina, seguita dalla sfida tra Alexander Zverev e Lorenzo Musetti.

Mercoledì 14 gennaio invece toccherà a Amanda Anisimova, opposta a Elina Svitolina, prima di lasciare spazio a uno degli eventi più attesi della settimana: il One Point Slam. Ideato da Craig Tiley, l’evento prevede mini-match decisi da un solo punto, con professionisti e giocatori amatoriali australiani a sfidarsi per tentare di vincere il premio da 1 milione di dollari e una Kia EV3. In campo, tra gli altri: Alcaraz, Sinner, Iga Swiatek, Nick Kyrgios, Coco Gauff, Naomi Osaka e Daniil Medvedev.

Giovedì 15 gennaio sarà il giorno di Alcaraz, che affronterà Alex de Minaur nell’ultimo test prima del primo Major dell’anno, come fece la scorsa stagione. Venerdì 16 gennaio, invece, sarà la volta del campione in carica Sinner, che chiuderà il programma di esibizioni contro Felix Auger-Aliassime. Mentre alle ore 19 partirà il il Red Bull BassLine, dove sei giocatori di alto livello si affrontano in un round robin a raffica mentre un DJ diffonde musica dal vivo direttamente dal campo.

Infine sabato 17 gennaio si terrà il Kids Tennis Day, in programma dalle 8:00 alle 16:00, incluso lo spettacolo alla John Cain Arena dalle 11:00 alle 12:00. Evento che precederà di fatto la Cerimonia di apertura dell’Australian Open fissata per le ore 19:00, con il sei volte campione degli Australian Open Roger Federer in una sfida tra numeri 1 del mondo, insieme al quattro volte campione degli Australian Open Andre Agassi e alle leggende australiane Patrick Rafter e Lleyton Hewitt, condita dall’esibizione della leggendaria band rock Crowded House

LA SETTIMANA DELL’AUSTRALIAN OPEN:

Martedì 13 gennaio

Ore 17:00 – Jasmine Paolini vs Elena Rybakina

Ore 19:00 – Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti

Mercoledì 14 gennaio

Ore 17:00 – Elina Svitolina vs Amanda Anisimova

Ore 19:00 – AO 1 Point Slam sponsorizzato da Kia

Giovedì 15 gennaio

Ore 17:00 – Carlos Alcaraz vs Alex De Minaur

Venerdì 16 gennaio

Ore 17:00 – Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime

Ore 19:00 – Red Bull Baseline

Sabato 17 gennaio

Kids Tennis Day dalle 8:00 alle 16:00, incluso lo spettacolo alla John Cain Arena dalle 11:00 alle 12:00

Ore 19:00 – Cerimonia di apertura