Sonego rinuncia a giocare il torneo di Auckland, Monfils in tabellone al suo posto

Pesano i quarti di finale dell'anno scorso da difendere a Melbourne, intanto domenica finale di doppio in coppia con Musetti ad Hong Kong

Lorenzo Sonego ha deciso di non giocare il torneo di Auckland la prossima settimana ma di di concentrarsi sulla difesa della pesante “cambiale” dell’Australian Open che scatterà domenica 18 gennaio a Melbourne.

Il giocatore piemontese dovrà difendere infatti i 400 punti conquistati dodici mesi fa avendo raggiunto i quarti di finale (sconfitto da Ben Shelton).

Le fatiche di queste settimana ad Hong Kong, dove domenica giocherà la finale di doppio insieme a Lorenzo Musetti, lo hanno convinto a rinunciare al torneo neozelandese.

Al suo posto in entry list ci sarà Gael Monfils che a 39 anni è pronto ad iniziare la sua ultima stagione nel circuito.

