TV e Rete: La sfida Alcaraz-Sinner apre la marcia di avvicinamento all’Australian Open (10-17 gennaio)

Riparte da Seul, in Corea del Sud, il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due straordinari tennisti che stanno dominando la classifica mondiale si danno appuntamento su Sky e in streaming su NOW per lo ‘Hyundai Card Super Match”, l’esibizione in programma domani, sabato 10 gennaio, in diretta dalle 8 del mattino su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena con il commento di Luca Boschetto e Raffaella Reggi. L’incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8.

C’è anche possibilità di seguire l’esibizione in diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 DTT, 212 di SKY)

Da domenica 11 gennaio quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta fino a sabato 16 gennaio 2026: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

ATP 250 Adelaide International, Adelaide (Australia)

ATP 250 ASB Classic, Auckland (Nuova Zelanda)

In ambito femminile:

WTA 500 Adelaide International, Adelaide (Australia)

WTA 250 Hobart International, Hobart (Australia)

La programmazione dello ‘Hyundai Card Super Match’ sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato 10 gennaio

Dalle 8 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW e in differita alle 22 su TV8 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 12 gennaio

Dalle 23.30 (di domenica 11) alle 12.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 12.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Martedì 13 gennaio

Dalle 23.30 (di lunedì 12) alle 12.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 12.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 14 gennaio

Dalle 23.30 (di martedì 13) alle 12.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 12.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Giovedì 15 gennaio

Dalle 23.30 (di mercoledì 14) alle 12.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 12.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Venerdì 16 gennaio

All’1 in diretta su Sky Sport Uno la 1^ semifinale ATP Auckland

All’1.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale WTA Adelaide

Alle 3 in diretta su Sky Sport Uno la 2^ semifinale ATP Auckland

Alle 3.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale ATP Adelaide

Alle 5 in diretta su Sky Sport Arena la 1^ semifinale WTA Hobart

Alle 5.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale WTA Adelaide

Alle 7 in diretta su Sky Sport Arena la 2^ semifinale WTA Hobart

Alle 9 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale ATP Adelaide

Sabato 17 gennaio

Alle 2 in diretta su Sky Sport Uno la finale ATP Auckland

Alle 3 in diretta su Sky Sport Arena la finale WTA Hobart

Alle 3 in diretta su Sky Sport Tennis la finale WTA Adelaide

Alle 5.30 in diretta su Sky Sport Tennis la finale ATP Adelaide