United Cup: la Polonia si prende il doppio misto e la semifinale

POLONIA b. AUSTRALIA 2-1

K. Kawa / J. Zielinski [POL] b J- Smith / S. Hunter [AUS] 6-4 6-0

Grazie alla vittoria nel doppio misto, la Polonia stacca il pass per la semifinale, dove affronterà gli Stati Uniti. Decisivo per le sorti del tie proprio il match conclusivo, arrivato dopo il successo di Iga Swiatek su Maya Joint e la risposta australiana con la vittoria di Alex De Minaur su Hubert Hurkacz al termine di una battaglia durata 2 ore e 18 minuti. A fare la differenza sono così Katarzyna Kawa e Jan Zielinski, che superano la coppia australiana formata da John-Patrick Smith e Storm Hunter con il punteggio di 6-4 6-0 in 58 minuti, al termine di un incontro equilibrato nel primo set e poi completamente sbilanciato nel secondo.

Con questo successo la Polonia centra la quarta semifinale su quattro edizioni disputate della United Cup: è l’unica nazionale ad aver sempre raggiunto questo traguardo, con due semifinali perse e due finali giocate nel 2024 e nel 2025 contro Germania e Stati Uniti. Da sottolineare anche il primato di Iga Swiatek, che diventa la giocatrice con più vittorie in singolare nella storia della United Cup, quota 12.

Primo set: la Polonia vince i punti che contano

Partono forte Smith e Hunter, che tengono il servizio a zero nel primo game e nel secondo volano rapidamente sullo 0-40, con quattro occasioni per scappare. Kawa e Zielinski, però, reagiscono con grande personalità: quattro punti consecutivi valgono l’1-1 e rimettono subito il match in equilibrio. Un equilibrio che accompagna anche i due game successivi, entrambi decisi al deciding point, con i servizi che tengono e il punteggio che scivola sul 2-2. Nessun acuto particolare fino a questo momento, in una partita che procede sui binari della parità.

La svolta arriva nel quinto game. La coppia polacca, dopo aver annullato sei palle break agli australiani padroni di casa, riesce finalmente a spezzare l’equilibrio trovando il break del 3-2, grazie a un gioco molto aggressivo nei pressi della rete e a una costante propensione ad avanzare. Kawa e Zielinski consolidano poi il vantaggio senza affanni, tengono il servizio e si portano sul 4-2.

In questa fase la Polonia è chiaramente più in palla: il match segue lo spartito appena scritto e la coppia Kawa/Zielinski, alla prima occasione utile, chiude il set grazie a una gestione solida del servizio e a un’efficace difesa della rete. Il primo set si chiude 6-4 in 37 minuti: 27 punti per la Polonia, 25 per l’Australia. Numeri in equilibrio, ma sono i polacchi a vincere quelli che contano.

Secondo set: dominio polacco, partita chiusa

L’avvio è subito significativo: il primo game si decide al deciding point e, complice un errore di volée di Smith, è ancora la Polonia a piazzare immediatamente il break. Zielinski consolida con autorità al servizio e in un attimo il punteggio dice 2-0 per Kawa/Zielinski. Nel terzo game arriva il vero patatrac australiano: avanti 40-0, Smith e Hunter si fanno rimontare e concedono anche il secondo break del set. È 3-0 Polonia e, di fatto, set, partita e qualificazione alla semifinale prendono una direzione definitiva.

Nel quarto game un Zielinski semplicemente ingiocabile mette la firma anche sul 4-0, chiudendo il punto decisivo con autorità a rete. Da lì in avanti gli ultimi game hanno il sapore della pura accademia e servono soltanto ad aggiornare le statistiche: la Polonia vola sul 6-0 finale, un risultato che vale l’accesso alle semifinali, dove ad attenderla ci saranno gli Stati Uniti. Una sfida che si aprirà con i match di singolare di altissimo livello: Hurkacz vs Fritz e Swiatek vs Gauff.