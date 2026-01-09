United Cup: Swiatek domina Joint in meno di un’ora. Polonia avanti 1-0

Polonia-Australia 1-0

Si è conclusa alla velocità della luce il primo match del tie tra Australia e Polonia, con Iga Swiatek che ha consegnato il primo punto ai connazionali grazie a una prestazione da dieci e lode. Poco ha potuto la giovane Maya Joint, investita dai colpi massici della polacca. Il testimone passa adesso al numero uno d’Australia, Alex de Minaur, alle prese con un giocatore ritrovato e pronto a far saltare il banco: Hubi Hurkacz.

I. Swiatek b. M. Joint 6-1 6-1

Giornata complicatissima per la giovane Maya Joint, giunta al secondo k.o pesante incassato da Iga Swiatek. La numero due del mondo sembra andare a nozze con lo stile di gioco dell’australiana, talentuosa, ma molto acerba su vari aspetti, che emergono tutto d’un tratto quando si affronta una tennista spaziale come la polacca. In quel di Sydney, la vincitrice di Wimbledon trasforma il tete a tete con la diciottenne in un soliloquio senza storia.

Strong by Swiatek 😤 pic.twitter.com/doPdbRZQNL — United Cup (@UnitedCupTennis) January 9, 2026

Ogni turno di servizio della giocatrice di casa è costantemente assaltato dalle risposte fulminee di Iga, particolarmente ispirata in questo primo singolare del tie tra Polonia e Australia. Joint dà prova del suo talento con dei colpi brillanti, ma in difesa soffre maledettamente, sballottolata da una parte all’altra del campo dall’aggressività dell’ex numero uno del mondo, che va di fretta, chiudendo in meno di un’ora con lo score di 6-1 6-1.