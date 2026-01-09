WTA Brisbane: Sabalenka senza problemi contro Keys, Muchova sorprende Rybakina.

Si delineano le semifinali al Brisbane International 2026, dove Aryna Sabalenka e Karolina Muchova si giocheranno la finale nella parte alta del tabellone. La n. 1 al mondo, nonché campionessa in carica, ha superato 6-3 6-3 la n. 5 del tabellone Madison Keys. Karolina Muchova ha invece sconfitto la kazaka Elena Rybakina per 6-2 2-6 6-4.

Per quanto riguarda la parte bassa Jessica Pegula ha vinto il suo match di quarti contro Liudmila Samsonova per 6-3 7-6(3). La statunitense se la vedrà adesso con Marta Kostyuk, alla prima apparizione in semifinale nel torneo.

[1] A. Sabalenka b. [5] M. Keys 6-3 6-3

La vittoria di Sabalenka non è mai stata in discussione, con la n. 1 al mondo in controllo dall’inizio alla fine dell’incontro. La differenza, come spesso accade con la bielorussa, l’ha fatta l’aggressività da fondo campo: in nove turni di servizio, la statunitense ha subito cinque break, con almeno una palla break in altri due turni.

L’equilibrio è rimasto intatto fino al 2-3 in favore di Keys, dopodiché Sabalenka ha scalato un paio di marce vincendo i successivi quattro game per aggiudicarsi il primo parziale, chiudendolo con il suo caratteristico rovescio lungolinea al terzo set point. L’unica vera reazione dell’americana è arrivata con il break in apertura del secondo set, subito recuperato dalla bielorussa. La seconda palla di Madison è però rimasta vulnerabile, e dopo un paio di passaggi a vuoto per Aryna a metà ripresa, la campionessa in carica ha piazzato il break finale sul 4-2, quello che la manda dritta in semifinale.

Già campionessa nel 2023 e nel 2025 – oltre che finalista nel 2024 – la nativa di Minsk ha vinto la 16esima partita su 17 giocate nel torneo e il sesto su otto precedenti contro Keys (che l’aveva battuta l’anno scorso in finale all’Australian Open. Tra lei e la quarta finale a Brisbane, ora c’è la ceca Karolina Muchova, che ha vinto tre dei quattro scontri diretti, tra cui anche le semifinali giocate nel 2023 al Roland Garros e allo US Open.

WTA Brisbane, interrotta la striscia vincente di Rybakina

[11] K. Muchova b. [3] E. Rybakina 6-2 2-6 6-4

Karolina Muchova interrompe la striscia di 13 vittorie consecutive di Elena Rybakina imponendosi dopo due ore di una partita con il punteggio di 6-2 2-6 6-4. Si tratta della prima apparizione di Muchova in una semifinale del WTA dal febbraio scorso a Dubai.

Muchova ha iniziato subito all’attacco, procurandosi due palle break — le prime di 11 complessive nel match — già nel game d’apertura. Ma Rybakina si è salvata grazie al servizio nei momenti chiave, anche se sul 2-2 ha concesso un doppio fallo che ha consegnato a Muchova il break di vantaggio. È stato il primo di quattro game consecutivi vinti dalla 29enne, che ha chiuso il primo set in 35 minuti giocando un tennis disciplinato. La ceca ha terminato il parziale con appena cinque errori non forzati contro i 18 della kazaka.

Nella ripresa Elena Rybakina ha cambiato marcia: più prime palle in campo, e più aggressività in risposta. I break sono arrivati nel quarto e ottavo gioco per mandare la partita al terzo. Nel set decisivo, la lotta si è fatta serrata, con la classe 1999 che sul 2-0 ha tentato la fuga prima dell’immediato aggancio di Muchova. Il break decisivo arriva nel nono gioco – a 0 – ed è quello che manda la tennista ceca in semifinale contro Sabalenka. Nelle sue statistiche a fine match spicca il 74% sia per prime in campo che per punti vinti sulla prima. Una percentuale, quest’ultima, che è salita addirittura all’85% nel terzo parziale, permettendole di controllare con enorme agio i propri turni di battuta.

Headed to her first semifinal in Brisbane 🙌#BrisbaneTennis pic.twitter.com/Gv2lkeyons — wta (@WTA) January 9, 2026

[4] J. Pegula b. [10] L. Samsonova 6-3 7-6 (3)

L’americana Jessica Pegula ha vinto il suo quarto di finale in totale controllo su Liudmila Samsonova, sconfitta 6-3 7-6 (3) in 1 ora e 51′. Efficiente con la prima palla e aggressiva in risposta sulla seconda timida della tennista russa, queste sono state le due ricette chiave del successo della quarta forza del seeding.

L’avvio è però in salita per la statunitense che si è vista strappare il servizio da Samsonova nel secondo game, prima di infilare tre break consecutivi tra il quinto e nono gioco per chiudere 6-3 il primo parziale. Lo stesso schema si è ripetuto anche in avvio di ripresa: la russa trova il break nel primo game, Pegula risponde nell’ottavo mandando il match al tie-break. All’atto finale le due avversarie si scambiano break: prima la russa, poi la statunitense, fino allo strappo decisivo sul 3-4 per la nativa di Buffalo che ha chiuso 7-3.

[16] M. Kostyuk b. [6] M. Andreeva 7-6 (7) 6-3

Non si arresta la corsa di Marta Kostyuk a Brisbane, con l’ucraina che sorprende la più quotata Mirra Andreeva in due set, 7-6 (7) 6-3, in 1 ora e 48′. Per la sedicesima forza del seeding, che già aveva sorpreso la n. 3 Anisimova nel turno precedente, è la prima semifinale a Brisbane, la seconda vittoria consecutiva contro una top 10.

Kostyuk è stata molto aggressiva oggi, giocando l’intero match alle sue condizioni: solida al servizio e incisiva in risposta, specie sulla seconda palla di Andreeva, troppo conservativa. Il primo set è in equilibrio fino al 3-4, quando le due giocatrici si scambiano un break a testa che di fatto manda il primo parziale al tie-break. Anche qui regna l’equilibrio, con l’ucraina che la spunta con il mini break sul 7-8.

Nella ripresa si alza il rendimento al servizio di Kostyuk, mentre Andreeva fatica sempre più a fare punti con il servizio. Nonostante ciò, il primo colpo lo porta la tennista russa con il break nel secondo game, cui seguiranno tre break filati per Kostyuk, che chiude la pratica con un netto 6-3. L’ucraina adesso approda in semifinale dove ad attenderla c’è la statunitense Pegula.