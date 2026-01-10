Hyundai Card Super Match: Alcaraz dà spettacolo e batte Sinner nell’esibizione milionaria

Spettacolo assicurato in Corea del Sud. Carlitos Alcaraz e Jannik Sinner sfoggiano tutto il loro arsenale tennistico per l’atteso evento “Hyundai Card Super Match”, nel quale il murciano ha superato in due set l’acerrimo rivale azzurro col punteggio di 7-5 7-6. La rivalità Sincaraz è stata trasportata in Corea al prezzo di due milioni di dollari ciascuno, cifra che si avvicina spaventosamente al montepremi che guadagnerà il vincitore dell’Australian Open, ovvero 2,38 milioni di euro.

Un match all’insegna dello show e del coinvolgimento del pubblico presente, ma il tennis, quello vero, si è intravisto, seppur a sprazzi. Dopo un primo parziale dal clima nettamente disteso, con continui cenni d’intesa tra i due fenomeni, nel secondo set Carlitos e Jannik hanno abbozzato qualche scambio ad alta intensità, come antipasto di quella che potrebbe essere la quarta finale Slam tra i due, in quel di Melbourne.

C. Alcaraz b. J. Sinner 7-5 7-6

Primo Set: ritmi blandi e tanto show tra Sinner e Alcaraz

L’esibizione tra i due extraterrestri fatica a decollare nel primo game. Qualche errore di misura da una parte e dall’altra, servizi vincenti e pochissimi scambi. Nemmeno il break point in favore di Sinner mette pathos, poiché Carlitos sventa immediatamente il “pericolo” – se così possiamo definirlo – con una prima violenta. Durante il secondo game, i due fenomeni mettono subito in chiaro che non sono in Corea del Sud a caccia di gloria, ma soltanto per suscitare ilarità tra gli spalti. Colpi dietro la schiena, stop volley “discutibili” e grandi sorrisi. Di certo, l’intensità vista nel Six Kings Slam, disputato in ottobre, è tutt’altra cosa. Carlitos e Jannik tentano di trovare un equilibrio, alternando lo show puro a scambi nettamente più impegnativi, nei quali s’intravedono velocità interessanti.

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz in a slice war during their exhibition in Seoul



Carlos’ reaction 😭😭😭😭



(h/t @carlosalcarazbr)



pic.twitter.com/jbutE4ZRVd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 10, 2026

Poi, quand’è il momento di trick e colpi da freestyle, lo spagnolo si galvanizza, facendo divertire il pubblico coreano. Dopo i primi cinque game dal ritmo compassato, il numero uno e il due del mondo “spezzano” con degli scambi che strizzano l’occhio allo Slam che sta per prendere vita a Melbourne. Folate di rovescio di Jannik, Carlos apre il gas col dritto, ma quando il match sembra cambiar rotta adottando un clima più “autorevole”, tutto va in fumo con una sfida di strettini – nel senso più profondo della parola – di rovescio, portata a casa dall’azzurro. Il tiebreak sembra essere la soluzione per risolvere un primo set “equilibrato”, ma Jannik risparmia più volte l’avversario col dritto, sino a quando, col medesimo colpo, commette un errore, consegnando il primo parziale ad Alcaraz (7-5).

Secondo Set: Prove di vero tennis. Sinner si avvicina, ma Alcaraz chiude in due set

Si alza la velocità media dello scambio. Sinner prende qualche iniziativa interessante accendendo il suo fulmineo dritto, e Carlitos è costretto anche a fronteggiare qualche break point. Il culmine dello show viene raggiunto da una “sostituzione” di tennisti in corso d’opera. Jannik cede la racchetta ad un giovane ragazzino sugli spalti, e quest’ultimo lo ricompensa con un vincente che spolvera l’incrocio delle righe. Alcaraz applaude, e il punto va all’azzurro, che per dare continuità all’ottimo operato del ragazzo coreano mette a segno un gran rovescio, conquistando l’opportunità di break. Niente da fare, l’iberico fa ancora muro, mantenendo l’equilibrio anche nel secondo parziale.

Carlos Alcaraz and Jannik Sinner's reaction to this kid's forehand winner against Carlos



😂😂😂😂



(h/t @sinnervideos)pic.twitter.com/fpMC6YgoJN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 10, 2026

Un parziale certamente più vivo e intenso rispetto al precedente, nel quale Jannik tenta di risalire la china. Ottime variazioni e transizioni verso la rete. Questa volta il tiebreak arriva, ma il murciano conferma una grande solidità al servizio (componente da attenzionare in vista della nuova stagione), mentre l’azzurro è il primo a cedere il mini-break. Grazie a un nastro tricolore, Sinner pareggia i conti a seguito di una sfida tra rovesci, ma Alcaraz non perdona, e sfiorando la riga mette all’angolo il numero due del mondo, sconfitto per la prima volta in un’esibizione, con lo score di 7-5 7-6