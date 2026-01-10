LIVE! Alcaraz batte Sinner in due set, Rublev conduce su Musetti

Alcaraz batte Sinner nell’esibizione!

Arrivati al tie-break, Jannik Sinner è il primo a subire il mini-break a causa di un errore di dritto. Il n° 2 del mondo è bravissimo a recuperare, facendosi aiutare dal nastro, e ad andare a set point con un dritto sotto rete cacciato in corridoio da Carlos Alcaraz. Al primo match point lo spagnolo trova un dritto stretto sulla riga su cui non arriva bene ‘Jan’, che affossa a rete. L’esibizione in Corea del Sud è appannaggio del n° 1 del mondo!