LIVE! Alcaraz batte Sinner in due set, Rublev conduce su Musetti

Altre chance sprecate da Musetti
Errori a ripetizione di Andrey Rublev, che sbaglia un dritto comodo e poi uno smash a rimbalzo. Ci mette del suo comunque il carrarino con lo strettino di rovescio e il lungolinea. Altre palle break che il russo comunque annulla affidandosi sempre al servizio.
Alcaraz batte Sinner nell’esibizione!
Arrivati al tie-break, Jannik Sinner è il primo a subire il mini-break a causa di un errore di dritto. Il n° 2 del mondo è bravissimo a recuperare, facendosi aiutare dal nastro, e ad andare a set point con un dritto sotto rete cacciato in corridoio da Carlos Alcaraz. Al primo match point lo spagnolo trova un dritto stretto sulla riga su cui non arriva bene ‘Jan’, che affossa a rete. L’esibizione in Corea del Sud è appannaggio del n° 1 del mondo!
Musetti annulla due palle break!
Si salva in corner Lorenzo Musetti, che tra una grande risposta di Andrey Rublev e un suo doppio fallo si ritrova sul 15-40. La combo servizio-dritto, per sua fortuna, torna a funzionare nel momento migliore e il carrarino esce da una situazione complicata.
Alcaraz avanti 6-5 nel secondo set
Rimane avanti Carlos Alcaraz, che in questo ultimo game al servizio ha concesso qualcosa a Jannik Sinner. L’azzurro ha commesso un paio di errori con il dritto, non riuscendo quindi ad approfittare dei bassi del suo avversario.
Musetti spreca una palla break
Lorenzo Musetti avrebbe la possibilità di reagire subito alla conquista del primo set da parte di Andrey Rublev. Risposta aggressiva e smash di rovescio lo portano sullo 0-30, poi arriva la palla break con una grande risposta di dritto. Bravo il moscovita ad uscirne con il servizio.
5-4 Alcaraz, si entra nella fase calda
Procede senza break, come il primo set, il secondo parziale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo conduce 5-4 e ora si entra nella fase calda. Tutto è possibile.
Rublev vince il primo set al tie-break
Lorenzo Musetti e Andrey Rublev arrivano al tie-break e lì a fare la voce grossa è il russo, che si impone per 7-3. Decisivi, nell’economia del set, alla fine si rivelano i due mini-break del moscovita sul 2-1, uno dei quali frutto di un errore del carrarino con il dritto anomalo.
Alcaraz conduce 4-3
Al di là di quel punto lasciato al bambino in prima fila, questo secondo set viene interpretato decisamente più seriamente rispetto al primo. A condurre, 4-3, è Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner è in continua rincorsa nel punteggio.
Musetti avanti 6-5 su Rublev
Intanto ad Hong Kong, dove si gioca seriamente e i punti in palio sono parecchi ma soprattutto possono portare ad un risultato storico Lorenzo Musetti, il carrarino è avanti 6-5 su Andrey Rublev. Il russo sta vendendo cara la pelle nei turni di battuta dell’avversario, pur commettendo qualche errore di troppo.
Sinner si siede e un bambino fa punto ad Alcaraz!
Va a sedersi Jannik Sinner, che lascia spazio in campo ad un bambino in prima fila. Il primo tentativo va fuori, poi il giovane ‘regge’ lo scambio con Carlos Alcaraz e gli fa punto con un dritto a sventaglio sulla riga. E il giudice di sedia dà punto!
2-2, si va avanti on serve tra Sinner e Alcaraz
Procedono a braccetto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in questo secondo set. L’atteggiamento di entrambi sembra effettivamente diverso rispetto al primo set e i due tirano a tutto braccio quando possono.
Controbreak a zero di Musetti!
Super reazione di Lorenzo Musetti, che addirittura trova il controbreak a zero su Andrey Rublev. Prima una risposta nei piedi, poi l’accelerazione di rovescio lungolinea e infine la chiusura con il dritto dopo un erroraccio del russo. Si torna in parità.
1-1 nel secondo set tra Sinner e Alcaraz
Sembra essere aumentato il ritmo, almeno a quanto si può intuire dai primi due game del secondo set. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per ora, hanno tenuto il proprio turno di battuta.
Break di Rublev contro Musetti
Intanto ad Hong Kong Andrey Rublev ha piazzato il break nel primo set, portandosi sul 3-2. Doppio fallo di Lorenzo Musetti sul 40-30 a suo favore, poi un inside in strepitoso del russo, che ha chiuso con una super risposta nei piedi.
Alcaraz vince il primo set!
Termina 7-5 il primo set tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, a favore dello spagnolo, che nell’ultimo game ha approfittato di un paio di errori del n° 2, piazzando il break alla prima occasione utile. Da segnalare anche un dritto vincente a campo aperto.
Alcaraz con il punto tra le gambe
Altro game interlocutorio – almeno per quanto concerne l’andamento del set – ma con un colpo a chiudere davvero spettacolare. Prima Jannik Sinner trova la demi-volée di rovescio quasi spalle alla rete, poi Carlos Alcaraz fa punto colpendola tra le gambe e in salto.
Musetti avanti 2-1 senza break
Intanto in quel di Hong Kong, Lorenzo Musetti conduce 2-1 nel primo set contro Andrey Rublev. Nulla da segnalare, se non qualche errore da una parte e dall’altra. Nessun break e nessuna occasione di allungare nel punteggio per ora.
5-4 per Alcaraz, fasi calde del 1° set
Qualche errorino di troppo da parte di Jannik Sinner, prima nella battaglia a rete e poi da fondocampo. Carlos Alcaraz rimane avanti 5-4, si entra nella fase calda del primo set.
In campo anche Musetti e Rublev
Anche Lorenzo Musetti ed Andrey Rublev hanno fatto il proprio ingresso sul rettangolo di gioco ad Hong Kong. A breve la prima semifinale, che deciderà chi dei due conquisterà l’accesso all’ultimo atto.
Sinner vince la battaglia di strettini
Sembrava tutto sotto controllo per Carlos Alcaraz, che sul 40-15 commette un paio di errori in lunghezza e poi subisce una risposta fulminante in diagonale di Jannik Sinner. Seconda palla break dell’incontro, anche questa annullata. Sul vantaggio per lo spagnolo comincia una battaglia a colpi di strettini – vinto dal n° 2 – ma il game è comunque appannaggio di ‘Carlitos’.
3-2 per Alcaraz nel 1° set
Prosegue senza break questa esibizione di inizio anno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Negli ultimi due game non si sono visti grandi colpi degni di nota e al momento lo spagnolo guida 3-2 nel 1° set.
Alcaraz vince la battaglia di slice in back
Altro game in archivio a favore del tennista al servizio. Da segnalare la battaglia di slice in back proseguita per almeno un minuto buono, con Carlos Alcaraz che ha approfittato dell’errore di Jannik Sinner ed ha esultato in modo sfrenato.
Alcaraz dietro la schiena: è già spettacolo
Primi tentativi di dare spettacolo da parte di Carlos Alcaraz, che colpisce due volte la palla dietro la schiena – una per altro favorita da una stop volley appositamente appoggiata di Jannik Sinner. Il pubblico comincia a rumoreggiare e i due in campo si divertono. 1-1 nel 1° set
Prima palla break ‘sprecata’ da Sinner
Due errori di rovescio in apertura e uno di dritto sul 30-30 portano Carlos Alcaraz a dover fronteggiare la prima palla break. Non ne approfitta Jannik Sinner, che si fa travolgere dal servizio dello spagnolo. Poteva già esserci un primo tentativo di fuga.
Sinner e Alcaraz in campo
Fanno il proprio ingresso sul rettangolo di gioco – nell’ordine – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A breve si terrà la Hyundai Card Super Match, esibizione in cui si cimenteranno il n. 2 e il n. 1 del mondo.
Amiche ed amici di Ubitennis, buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE scritta dei due match che vedono gli italiani impegnati nella giornata di sabato 10 gennaio. In Corea del Sud avremo la Hyundai Card Super Match, l’esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sempre nel continente asiatico, ma ad Hong Kong, Lorenzo Musetti andrà a caccia della prima finale dell’anno contro Andrey Rublev.