ATP Auckland, tabellone: Shelton guida il seeding, seguito da Ruud

Mancano soltanto sette giorni all’inizio dell’Australian Open, dunque, c’è ancora spazio per un paio di tornei preparatori in vista di Melbourne. Il circuito ATP, infatti, si spartirà tra Adelaide e Auckland, dove sono presenti diversi nomi altisonanti del ranking. In Nuova Zelanda, guiderà il seeding Ben Shelton, beniamino del pubblico australiano, che si aspetta molto dal gigante mancino nel primo slam del 2026. Il figlio d’arte, in quel dell’ASB Classic, godrà del bye al primo turno, dunque dovrà attendere l’esito della sfida tra Comesana e Royer per conoscere il primo avversario della sua avventura neozelandese.

Come numero due del main draw ci sarà Casper Ruud, che ha già iniziato il suo 2026 in United Cup, con la Norvegia, registrando una vittoria – con de Minaur -, e una sconfitta, rimediata da Jakub Mensik. L’ex numero due del mondo, collocato nella parte bassa di tabellone, si trova affianco a Gael Monfils e Fabian Marozsan. Da questo piccante match uscirà il primo sfidante del norvegese. Seguono nel seeding Mensik (3), Luciano Darderi (4) – entrambi col bye al primo turno – e Cameron Norrie (5), che debutterà con un tennista proveniente dalle qualificazioni, così come Baez, Kovacevic e Mannarino.

Tra i primi turni più intriganti, troviamo Borges-Etcheverry, i già citati Marozsan-Monfils e Navone-Michelsen. In virtù dell’eliminazione di Mattia Bellucci dal tabellone cadetto, ci sarà soltanto Luciano Darderi a difendere la bandiera tricolore nel main draw di Auckland.