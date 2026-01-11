ATP Hong Kong, Musetti: “Le finali non sono le mie partite. Speriamo che la prossima sia quella buona”

Rimane l’amaro in bocca a Lorenzo Musetti dopo la sconfitta contro Alexander Bublik in 7-6(2) 6-3: l’azzurro ha perso la settima finale consecutiva a livello ATP al Bank of China Hong Kong Tennis Open 2026, confermando una sorta di ‘maledizione’ che non riesce a spezzare. Al termine della partita, il carrarino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della premiazione. Ecco, dunque, le sue parole.

ATP Hong Kong, Musetti: “Le finali non sono le mie partite”

“Non è facile parlare dopo una sconfitta soprattutto in finale. Le finali non sono le mie partite. Congratulazioni a Sascha non solo per la finale di oggi, ma anche per i risultati dell’anno scorso. Voglio ringraziare l’organizzazione, ogni anno cercano di migliorare l’impianto. Infine, grazie al mio team e alla mia famiglia, che mi sostengono sempre. Come ho detto abbiamo giocato tante finali in questi tre anni. Purtroppo non abbiamo sollevato nessun trofeo, speriamo che il prossimo sia quello buono“.