ATP Hong Kong: niente da fare per Musetti, il titolo va a Bublik. Settima finale sfumata

[2] A. Bublik b. [1] L. Musetti 7-6(2) 6-3

Prosegue la maledizione delle finali per Lorenzo Musetti. L’azzurro, fresco di best ranking – da lunedì sarà il nuovo numero 5 del mondo – si arrende in due set, con il punteggio di 7-6(2) 6-3 a Alexander Bublik nel Bank of China Hong Kong Tennis Open e prolunga la striscia di sconfitte a un passo dal trofeo. Sono infatti sette le finali consecutive perse dal carrarino. Partite diverse in momenti altrettanto differenti della carriera. Però le statistiche iniziano a farsi pesanti, probabilmente anche nella testa di Lorenzo, che avrebbe bisogno di sbloccarsi per percorrere un altro passo verso la maturazione definitiva.

Ciononostante, sarà essenziale trasferire da Hong Kong a Melbourne tutti gli aspetti positivi accumulati nella prima settimana di competizioni, su una superficie, il cemento, che l’italiano sta riscoprendo piano piano.

Dopo un inizio di primo set in cui Musetti appare in controllo, con due chance di break – le uniche del parziale – le certezze del numero 7 del mondo vanno sgretolandosi con il passare dei punti, complice un problema al braccio destro che non gli permette di lasciare andare i colpi come vorrebbe. Il tiebreak certifica tutte le difficoltà di Lorenzo, che cede per 7 punti a 2.

Nel secondo parziale, il match si incanala nei binari prediletti da Bublik, che, a mente sgombra, può sprigionare tutti i punti di forza del proprio tennis. Anzi, in questa finale mostra una versione più applicata di se stesso, dedita anche alla difesa e alla fatica.

Statistiche alla mano, Bublik cambia passo tra il tramonto del primo parziale e il tiebreak. Alla fine per la seconda testa di serie del tabellone i vincenti sono 34, con 27 errori non forzati, a cui vanno aggiunti i 10 ace. Per Musetti i numeri suggeriscono, invece, 19 vincenti e 12 gratuiti, con 5 ace e il 63% di prime in campo, con cui raccoglie 29 punti su 49 – il suo avversario invece fa 40 punti su 51 con la prima, che serve con il 76%.

Spostando il focus sui testa a testa, Bublik allunga sul 3-1. Nei precedenti incroci solo in una circostanza la partita era terminata senza un ritiro, sul cemento di Adelaide nel 2024 con la vittoria di Alexander – al Queen’s 2022 aveva alzato bandiera bianca l’azzurro, mentre a Stoccarda nel 2024 era stato il numero 11 del mondo a lasciare anzitempo il campo.

Il kazako rimpingua la bacheca con il nono titolo della carriera e a 28 anni farà il suo esordio in top 10. Il 2025 è stato senz’altro l’anno della svolta per Bublik. A un passo dal baratro definitivo, si è rialzato e ha inanellato una serie di quattro titoli, migliorando i propri record di torneo in torneo. E adesso per lui si spalancano sicuramente nuovi orizzonti.

Primo set: Musetti non capitalizza le uniche due palle break del set e si arrende al tiebreak

Il primo set si apre con il servizio a spadroneggiare. I turni di battuta filano via rapidi e, benché in campo vi siano due dei giocatori più estrosi del circuito, gli scambi contano appena una manciata di colpi, senza prolungarsi o lasciare margine all’inventiva. Per il primo punto in risposta si deve attendere il terzo gioco ed è Musetti a portarlo a casa con una risposta di diritto nei piedi di Bublik. Lorenzo mette in luce il meglio del repertorio mostrato durante la settimana di Hong Kong. Se lo scambio parte, cerca di prendere l’iniziativa o, altrimenti, si difende con grande destrezza; ma è alla battuta che si registrano i progressi più evidenti: prime di servizio efficaci e seconde giocate con il giusto margine di rischio, sintomo di una fiducia in crescita esponenziale.

Nel sesto game anche il kazako mette a referto il primo 15 in risposta, grazie a un serve and volley mal gestito da parte dell’azzurro. Bublik sale 30-30, beneficiando di un altro errore di Lorenzo, un diritto inside out terminato in corridoio. Musetti affronta il primo momento di difficoltà con lucidità, contrariamente al suo avversario. Il numero 11 del mondo attacca su una palla corta non irresistibile e non riesce a gestire la conseguente volée. Con il passare dei minuti la partita apre a scambi più articolati. Il dropshot, marchio di fabbrica in casa kazaka, si rivela il colpo in meno della finale per Alexander, che si intestardisce nel volerlo giocare. Sul 4-4 Musetti si innalza sul 15-30, una situazione inedita in questo match. Bublik si salva con un diritto in uscita dal servizio in equilibrio precario che termina a pochi centimetri dalla riga. Tuttavia, la prima chance di break si materializza quando il carrarino si prodiga in una difesa estrema e, sfruttando il gioco luce-ombra, alza un insidioso lob che trae in inganno il suo avversario. Sulla palla break Bublik si appella al proprio servizio e piazza una prima vincente.

I turni di battuta del 28enne nato in Russia si fanno complessi sul finale di parziale e anche nell’11esimo game può essere terra di conquista per l’azzurro, che si ritrova 15-30. Nonostante i due punti di fila, Bublik è costretto ai vantaggi. Con un doppio fallo concede la seconda palla break dell’incontro, ma con il servizio distrugge e ricostruisce e si salva con l’ace. Alla fine del game Musetti chiama il medico e, pur senza intervento, chiede qualcosa per il dolore al braccio destro che va intensificandosi. Il parziale scivola inesorabilmente verso il tiebreak, dove Bublik sale in cattedra, sfruttando un evidente calo di Lorenzo. Sono due i mini break, perlopiù consecutivi, che consentono ad Alexander di portarsi avanti di un set per 7 punti a 2: un serve and volley mal calibrato e un errore di diritto condannano il nuovo top 5 a perseguire una complicata rimonta.

Secondo set: Bublik cresce e sfrutta il calo di Musetti, il titolo è suo

L’inizio della seconda frazione di gioco evidenzia tutte le difficoltà di Musetti, che, complice l’indolenzimento al braccio, torna ad allontanarsi dalla linea di fondo e finisce per perdere il tratto propositivo del proprio tennis. Da 40-15 è costretto ai vantaggi e il primo doppio fallo della sua partita offre a Bublik un’inedita palla break. Puntando tutto sulla profondità dei propri fondamentali, Lorenzo riesce a riemergere dalle criticità e tenere la battuta. Tuttavia, i cattivi presagi si concretizzano nel terzo gioco, quando l’azzurro è costretto a cedere il servizio a 0 a un Bublik che capisce il momento e cerca di capitalizzare al massimo le occasioni. Musetti prova la reazione e si porta immediatamente 0-30.

Il kazako gioca con attenzione, ma sul 30-30 spedisce largo un diritto in avanzamento che si traduce nella palla del controbreak. La prima non entra e, nel tentativo di forzare la seconda, Alexander commette doppio fallo. È 2-2. I problemi per Musetti non sono finiti: nel quinto gioco è nuovamente sottopressione al servizio. Costretto ai vantaggi, prova in ogni maniera a chiudere il game, vanificando due chance, ma non può sottrarsi dal concedere una nuova palla break.

Bublik spinge, attacca e si difende come poche altre volte in carriera e, con un’accelerazione di diritto, si riprende il vantaggio. Confermato il break, il numero 11 del mondo può giocare con una leggerezza diversa e, infatti, sul 4-2 riapre un gioco che sembrava chiuso sul 40-0. Nonostante le difficoltà, l’italiano si mantiene in scia, in attesa di qualche gentile concessione da parte del suo avversario, che non è dello stesso avviso. Sul 5-3 Bublik rischia tutto in risposta e si procura tre match point consecutivi. Il terzo è quello buono: il diritto in uscita dal servizio di Musetti si ferma in rete e Bublik può festeggiare il nono titolo della carriera.