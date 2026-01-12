1 Point Slam: le coordinate dell’esibizione milionaria e il tentativo di qualificazione di Vagnozzi

Non solo un montepremi da record. L’Australian Open 2026 promette di essere una delle edizioni più epiche di sempre. Il piatto principale verrà servito a partire dal 18 gennaio, giorno in cui inizieranno i match dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. La ciliegina sulla torta, ovvero la finale del singolare maschile, è invece programmata per il 1° di febbraio. Ma c’è dell’altro, perché anche gli antipasti sembrano promettere molto bene. L’Opening Week (qui tutti gli appuntamenti), partendo dal Million Dollar 1 Point Slam, è pronta a regalare spettacolo.

La formula

Gli occhi sono puntati su questo evento, che andrà in scena sulla Rod Laver Arena a partire dalle ore 17 locali (le 7 del mattino in Italia). Questa competizione, lo dice il nome, metterà in palio un milione di dollari australiani, ovvero circa 574mila euro, e un’auto Kia EV3. Il format è semplice. Un punto secco in un tabellone a eliminazione diretta; chi vince va avanti, chi perde è eliminato. La decisione su chi andrà a servire verrà presa da chi vincerà una manche a morra cinese.

Nel Million Dollar 1 Point Slam si sfideranno 22 tennisti professionisti, tra cui Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Jasmine Paolini, Iga Swiatek, Coco Gauff e Naomi Osaka, e 10 tennisti amatori. Di questi ultimi, alcuni si qualificheranno passando indenni una sorta di tabellone cadetto che si sta già svolgendo a Melbourne Park in questi giorni, altri invece hanno già staccato il pass per il main draw.

Il tentativo di Vagnozzi

Come ha riportato su X Tumaini Carayol, ha avuto il suo tentativo anche Simone Vagnozzi, attuale coach di Sinner. Il 42enne marchigiano, ex numero 161 al mondo, ha vinto la prima ‘partita’, ovvero un punto secco, contro Luke Saville. L’ex tennista australiano è arrivato in passato sino alla 152esima posizione in classifica in singolare (23 in doppio) e nel 2020 ha raggiunto la finale all’Australian Open in coppia con Max Purcell. Un doppio fallo aussie ha spedito Vagnozzi al turno successivo, ma qui il giocatore di casa Calum Puttergill, attuale numero 279 del mondo in doppio, l’ha fulminato con un servizio vincente.