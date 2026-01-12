Italiani in campo martedì 13 gennaio: Vavassori ad Adelaide, in otto a Melbourne

Giornatona di tennis azzurro, martedì 13, con nove nostri rappresentanti nell’emisfero australe fra ATP, WTA e qualificazioni dell’Australian Open. Per via del fuso orario, più che giornata sarebbe meglio dire nottata; in ogni caso, partiamo dal tabellone cadetto di Melbourne, con gli incontri in campo alle 12 locali, quando noi – indietro di dieci ore – saremo ancora alle 2 di notte.

Subito in campo, sul 6, Stefano Travaglia opposto alla wild card Black Ellis, ventisettenne di Brisbane n. 411 ATP. Alla stessa ora, sul 15, Jessica Pieri se la vedrà con la francese Harmony Tan, n. 215, tredici posizioni davanti alla toscana. A seguire, Lucrezia Stefanini affronterà l’olandese Eva Vedder. Sempre sullo stesso campo, quarto match per il classe 1992 Marco Cecchinato nella sfida con il ventenne belga Alexander Blockx.

Ma torniamo indietro alle 2 di notte per il derby che inaugura il campo 16: Francesco Maestrelli contro Lorenzo Giustino. Infine, Silvia Ambrosio troverà Ana Sofia Sanchez per il terzo match sul campo 17, mentre Federico Cinà avrà di fronte il sudafricano Lloyd Harris nell’incontro che chiuderà il programma sul campo 14.

Per quanto riguarda i tornei ATP, ad Adelaide c’è Andrea Vavassori che, superate le qualificazioni, sfiderà per la prima volta in carriera il canadese Gabriel Diallo, 41° del ranking. L’unico altro azzurro impegnato nel Tour questa settimana è Luciano Darderi a Auckland, accoppiato a un bye e ancora in attesa dell’esordio. Per quanto riguarda la WTA, l’unica italiana in gara è Elisabetta Cocciaretto a Hobart, che giocherà però gli ottavi mercoledì.

Australian Open, qualificazioni (Discovery Plus)

S. Travaglia vs [WC] B. Ellis – ore 2

J. Pieri vs H. Tan – ore 2

[24] F. Maestrelli vs L. Giustino – ore 2

[26] L. Stefanini vs E. Vedder – ore 3.30 ca.

S. Ambrosio vs A.S. Sanchez – ore 5 ca.

M. Cecchinato vs [7] A. Blockx – ore 7 ca.

F. Cinà vs Lloyd Harrs – ore 9 ca.

ATP Adelaide, primo turno (Sky Sport Tennis)

[Q] A. Vavassori vs G. Diallo