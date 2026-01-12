WTA Adelaide: Mboko rimonta Haddad Maia, Navarro facile su Jones. Cristian sorprende Alexandrova

L’Adelaide International 2026 parte con una carrellata di sette incontri di primo turno che non hanno risparmiato sorprese. A passare indenni l’esordio, accedendo dunque agli ottavi, sono state tra le altre l’americana Emma Navarro e la canadese Victoria Mboko. Ritiro invece per la danese Clara Tauson, dopo aver perso il primo set contro Tomljanovic; la sorpresa di giornata resta l’uscita di Ekaterina Alexandrova, sconfitta dalla romena Jaqueline Cristian. Vediamo come sono andati i match.

[8] V. Mboko b. B. Haddad Maia 5-7 6-3 6-2

Victoria Mboko ha battuto in rimonta, non senza patemi, la tennista brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-2 nel suo esordio ad Adelaide. Una partita in salita per la giovane canadese che nel primo set subisce il tennis energico di Haddad Maia, forte di una prima palla molto solida. Mboko invece fatica con la sua seconda, mentre in risposta non trova mai la palla. Succede così che il primo set va in archivio per la brasiliana grazie ai due break nel quarto e dodicesimo game (7-5), quest’ultimo frutto di due doppi falli di Mboko.

La candese però ha avuto il merito di resettare tutto per mostrare una versione migliore di sé nella ripresa. Nei due set finali ha gestito la partita con un tennis offensivo, mettendo a segno 18 vincenti contro soli nove errori non forzati e trasformando sei delle sette palle break avute a disposizione. La 19enne è stata quasi impeccabile anche al servizio, mettendo in campo l’82% di prime nel secondo set e chiudendo al 76% complessivo nel match. Questa continuità ha concesso a Haddad Maia pochissime opportunità per rientrare in partita: nel secondo set Mboko infila tre break tra il terzo e il nono gioco, chiudendo poi 6-3. Mentre nel terzo set ne bastano due nel quarto e nell’ottavo game. Con questa vittoria, Mboko accede al secondo turno, dove affronterà Anna Kalinskaya per la seconda volta in carriera.

[6] E. Navarro b. [WC] E. Jones 6-3 6-3

Emma Navarro ha affrontato, e vinto, il suo match di primo turno all’Adelaide International contro la diciassettenne australiana Emerson Jones. Navarro ha conquistato così la sua prima vittoria del 2026 grazie al successo per 6-3, 6-3 in 1 ora e 18 minuti. L’americana ha preso subito il controllo, volando sul 3-0 con il break nel secondo game. Jones ha provato a mettere pressione nel finale del set, quando Navarro serviva sul 5-3, ma l’americana ha annullato entrambe le palle break con decisione, chiudnedo il parziale 6-3.

In avvio di ripresa le due si sono scambiate dei break, ma successivamente l’americana trova la forza per strappare due volte consecutive il servizio a Jones, volando via sul 5-1. Poi l’australiana ha annullato un match point, prima di strappare nuovamente il servizio a Navarro nel game successivo, riducendo lo svantaggio sul 5-3. Ma Emma non ha indietreggiato, rispondendo immediatamente, trasformando poi il suo terzo match point con un break che ha chiuso l’incontro. Navarro affronterà al secondo turno una tra Yulia Putintseva o Dalma Galfi.

[Q] J. Cristian b. [4] E. Alexandrova 6-4 6-4

Jaqueline Cristian firma la grande sorpresa di giornata battendo la russa Ekaterina Alexandrova, numero quattro del tabellone, per 6-4 6-4 in un’ora e cinquantacinque minuti. Giornata nera per Alexandrova che non è assistita dal suo servizio (7 doppi falli), soffrendo invece la prima palla solida di Cristian. Dopo il break in apertura la romena scappa via sul 3-1, salvo venire raggiunta da Alexandrova sul 3-3. Seguono tre break consecutivi che premiano Cristian, la quale strappa il servizio alla russa nel nono game per chiudere poi 6-4. Nella ripresa le cose non migliorano per la quarta forza del seeding che piazza i due break decisivi nel quinto e nono game. Al prossimo turno Cristian affronterà Daria Kasatkina.

Starting strong in Adelaide 💪



Jaqueline Cristian defeats Alexandrova in straight sets!#AdelaideInternational pic.twitter.com/ZGDAoRM8UC — wta (@WTA) January 12, 2026

D. Kasatkina b. [WC] M. Sakkari 7-6 (2) 6-4

L’ultimo match di giornata ha visto Daria Kasatkina regolare la wild card greca Maria Sakkari con lo score di 7-6(2) 6-4 in un’ora e cinquantasei minuti. Una partita bruttarella, con tanti break e molto nervosismo, con entrambe le giocatrici in difficoltà al servizio. Il primo set ha visto ben 7 break, con Kasatkina pronta a servire per il parziale sul 6-5 prima di essere contro breakkata dalla greca, che rimanda l’epilogo al tie-break. Qua Sakkari sbaglia tutto il possibile, esaurendo l’inerzia del break precedente in un tie-break perso nettamente 7-2. Nella ripresa ci sono ancora tanti break e capovolgimenti, ma l’australiana fa breccia nella seconda palla di Sakkari, troppo morbida, e con i due break nell’ottavo e decimo gioco chiude la pratica per 6-4. Al prossimo turno l’australiana troverà Jaqueline Cristian.

LE ALTRE PARTITE

La russa Anna Kalinskaya travolge la qualificata romena Gabriela Ruse per 6-0 6-3 in un’ora e sedici minuti, mentre la veterana Ajla Tomljanovic sfrutta il ritiro della danese Clara Tauson, testa di serie numero cinque, dopo aver vinto il primo set 7-6(5). Infine Marie Bouzkova supera la battaglia contro la lucky loser spagnola Paula Badosa, sconfitta in rimonta 3-6 6-3 6-4 in due ore e trenta minuti.