Roland Garros, Sabalenka: “Il ritorno di Serena Williams è un’ottima notizia. Sessione serale? Mi piace giocare di mattina”

Aryna Sabalenka ha vinto il big match femminile posto in sessione serale sul Philippe-Chatrier nella giornata di lunedì 1° giugno, superando Naomi Osaka in 7-5 6-3. Certo, ci si aspettava forse più battaglia, ma alla fine la n. 1 del mondo ha fatto valere la legge della più forte, staccando il pass per i quarti di finale dove se la vedrà contro Diana Shnaider, una delle sorprese di questo Roland Garros 2026. Al termine della sfida la bielorussa ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Eccone, dunque, un estratto.

D: Aryna, congratulazioni. Oggi hai disputato una partita di altissimo livello contro Naomi Osaka. Cosa pensi che abbia fatto la differenza nei momenti chiave?

Aryna Sabalenka: “Sono molto soddisfatta della mia prestazione. Ovviamente sono felice di aver vinto. Penso che la chiave sia stata il fatto di essere rimasta davvero aggressiva in ogni circostanza, e di aver servito piuttosto bene. Penso nel complesso di aver giocato una partita davvero fantastica”.

D: Sono passati tre anni e mezzo dall’ultima volta che si è disputata una partita femminile in sessione serale. Ti fa arrabbiare il fatto che ci siano volute 33 sessioni serali in tre anni e mezzo prima che tu o un’altra donna poteste giocare?

Aryna Sabalenka: “Prima di tutto, sono davvero onorata che la partita della sessione serale di oggi fosse proprio la nostra contro Naomi. È stato davvero divertente giocare. Ad essere sincera, personalmente, mi piace molto giocare le partite di mattina e avere una giornata e mezza di riposo. Ma se mi chiedeste se mi piacerebbe giocare più spesso nelle sessioni serali, direi che mi piacerebbe, perché ho vissuto un’atmosfera davvero pazzesca. Ma allo stesso tempo, non ho nulla contro il giocare la prima o la seconda partita, perché così hai più tempo per riposarsi e riprendersi”.

D: Prima di quest’anno, non giocavi contro Naomi da molto tempo, tipo quasi otto anni. Ora l’hai affrontata tre volte in tre mesi. Com’è stato giocare così spesso contro di lei? Cosa hai imparato su di lei come persona?

Aryna Sabalenka: “Mi sembra che quest’anno la stia appena iniziando a conoscere. È sicuramente una combattente e una grande giocatrice. Sono felicissima di vederla di nuovo sui campi, forse non al massimo della forma, ma sulla buona strada. Dopo il parto, è qualcosa di incredibile ed è una fonte di ispirazione. Quindi sono semplicemente felice di vederla tornare e felice di giocare contro di lei. È sempre una battaglia. È sempre una sfida. Mi sto godendo le nostre battaglie“.

D: Sono curioso di sapere quanto sei impaziente di avere l’occasione di giocare contro Serena Williams ora che sta tornando? Per ora nel doppio, ma in futuro sembra probabile che torni nel singolo

Aryna Sabalenka: “Sì è fantastico. Ha una personalità davvero fantastica ed è una leggenda. È stimolante da vedere, capisci? In realtà sono entusiasta di vederla giocare e probabilmente anche di affrontarla. È un’ottima notizia per il tennis”.