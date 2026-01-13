Italiani in campo mercoledì 14 gennaio: Vavassori ad Adelaide, Darderi ad Auckland, in 8 a Melbourne

Mercoledì 14 gennaio gli italiani saranno protagonisti sui campi dell’Adelaide International, dell’Hobart International, dell’ASB Classic e nelle qualificazioni dell’Australian Open 2026. Tra singolare e doppio, diversi azzurri proveranno a farsi strada nei rispettivi tornei, cercando punti importanti e una conferma del buon momento di forma. Ecco, dunque, chi saranno i rappresentanti del Bel Paese.

Australian Open, qualificazioni: 8 azzurri al secondo turno

Prosegue il cammino degli italiani nelle qualificazioni dell’Australian Open 2026 a Melbourne Park, che nella giornata di mercoledì 14 gennaio giocheranno il secondo turno.

Nel tabellone maschile, a mezzanotte sul Court 5, Giulio Zeppieri (autore di una convincente vittoria su Dan Added al primo turno) affronterà Brandon Holt in una sfida che vale l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni. Francesco Passaro, dopo il successo su Mark Lajal, se la vedrà con Tristan Boyer alle ore 3:00 circa sul Court 16, mentre Stefano Travaglia giocherà contro Martin Landaluce all’1:30 sul Court 15. Sempre alle 3:00 circa, Francesco Maestrelli affronterà Thiago Seyboth Wild sul Court 14, dove verso le 6 Federico Cinà è atteso contro il giocatore del Paraguay Adolfo Daniel Vallejo.

Nel tabellone femminile, il secondo turno vede Lucia Bronzetti, seconda testa di serie tra le qualificate, che a mezzanotte sul Court 7 sarà opposta a Mary Stoiana, che ha eliminato nel primo turno Nuria Brancaccio dopo una partita combattuta. Accanto a lei, Lucrezia Stefanini se la vedrà con Whitney Osuigwe sul Court 11 alle 3:00 circa, mentre Silvia Ambrosio affronterà la tedesca Tamara Korpatsch in un match determinante per il prosieguo del suo percorso di qualificazione sul Court 13 alle ore 4:30 circa.

Queste sfide rappresentano un passaggio cruciale per tutti gli azzurri impegnati nel tabellone di qualificazione: vincere significherebbe avvicinarsi al turno decisivo di giovedì 15 gennaio e a un possibile ingresso nel tabellone principale dell’Australian Open.

ATP Adelaide, Vavassori in singolare e in doppio

Nel circuito ATP 250 di Adelaide, l’azzurro Andrea Vavassori è tra i protagonisti del main draw: nella mattinata italiana di mercoledì 14 gennaio è atteso in campo nel singolare contro l’australiano Aleksandar Vukic, che ha già mostrato un buon livello nei turni precedenti della competizione. Il torinese, grazie alla sua forma attuale, mira a proseguire puntando i quarti di finale. Avrà ben poco tempo per riposarsi, però, perché sarà impegnato anche nel doppio insieme a Simone Bolelli: la coppia azzurra è pronta a sfidare Luke Johnson e Jan Zielinski con l’obiettivo di avanzare nel tabellone.

Darderi e Cocciaretto impegnati tra Auckland ed Hobart

All’ATP 250 ASB Classic di Auckland, un altro italiano è pronto ad animare il programma della notte italiana. Luciano Darderi affronterà un avversario difficile, Alejandro Tabilo, con la partita fissata intorno alle 01:00 ora italiana di mercoledì 14 gennaio. L’incontro rappresenta un banco di prova importante per l’azzurro, che cerca continuità di risultati nel circuito maggiore dopo l’ingresso in top 30. Alla stessa ora, ad Hobart, in campo Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Ann Li.

Italiani in campo mercoledì 14 gennaio 2026

Australian Open, qualificazioni (Discovery+)

G. Zeppieri vs [5] B. Holt – ore 00:00

[2] L. Bronzetti vs M. Stoiana – ore 00:00

S. Travaglia vs M. Landaluce – ore 1:30 ca.

[27] F. Passaro vs T. Boyer – ore 3:00 ca.

[24] F. Maestrelli vs T. Seyboth Wild – ore 3:00 ca.

[26] L. Stefanini vs W. Osuigwe – ore 3:00 ca.

S. Ambrosio vs [14] T. Korpatsch – ore 4:30 ca.

F. Cinà vs [30] A. Vallejo – ore 6:00 ca.

WTA Hobart (SuperTennis/Sky Sport Tennis/NOW)

[Q] E. Cocciaretto – [4] A. Li

ATP Adelaide – singolare e doppio (Sky Sport Tennis/NOW)

[Q] A. Vavassori vs [Q] A. Vukic

[6] A. Vavassori / S. Bolelli vs L. Johnson / J. Zielinski

ATP Auckland – singolare (Sky Sport Tennis / NOW)

[4] L. Darderi vs [WC] A. Tabilo