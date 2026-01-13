Shelby Rogers diventa mamma: è nato il figlio Caleb John

La statunitense Shelby Rogers, ex numero 30 del mondo, per due volte tra le migliori otto nei tornei del Grande Slam, si è ritirata dal tennis due anni fa, nel 2024, e nel frattempo è rimasta incinta.

La tennista, originaria della Carolina del Sud, ha annunciato attraverso il suo canale Instagram di aver dato alla luce il bambino, che con il marito John Slavik ha deciso di chiamare Caleb John. “Caleb John è arrivato! All’improvviso non riusciamo più a immaginare un giorno senza di lui”, ha scritto Rogers.

Sono state diverse le colleghe a complimentarsi con l’ex collega, tra le prime: Jessica Pegula, Tracy Austin e Jennifer Brady. Ma anche Madison Keys, Eugenie Bouchard e Alizé Cornet.

Rogers ha sposato Slavik nel dicembre 2023, dopo che i due si sono frequentati per quasi tre anni. Nell’agosto 2025, la ex numero 30 del mondo ha annunciato sui social media che stavano aspettando il loro primo figlio.

Gli highlights della carriera di Shelby Rogers

L’ex tennista è diventata professionista nel 2010, ma non ha conquistato titoli nel circuito WTA; tuttavia, ha vinto sei titoli ITF in singolare e due in doppio. I suoi migliori risultati in singolare nei tornei del Grande Slam includono i quarti di finale al Roland Garros 2016 e agli US Open 2020. Ha inoltre raggiunto i quarti di finale in doppio al Roland Garros 2021 e agli Australian Open 2022. Inoltre, ha fatto parte della squadra statunitense che ha vinto la Fed Cup nel 2017.