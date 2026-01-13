WTA Adelaide: Avanzano Andreeva, Mboko e Vondrousova. Ritiro per Ostapenko

Entra nel vivo l’Adelaide International 1, torneo WTA 500 che fa da anticamera all’Australian Open. Nella giornata dedicata ai primi turni e a qualche match di ottavi di finale, sono poche le sorprese a scuotere il tabellone.

[3] M. Andreeva b. M. Bouzkova 6-3 6-1

Non stecca Mirra Andreeva, che batte per la terza volta in altrettanti confronti Marie Bouzkova, numero 45 del mondo. La russa, 8 WTA e terza forza del torneo, si impone con il punteggio di 6-3 6-1 e avanza ai quarti di finale, dove affronterà la vincente del derby australiano tra Maya Joint e Ajla Tomljanovic.

Il match

Andreeva è protagonista di un’ottima prestazione al servizio – a livello realizzativo con il 76% di punti portati a casa con la prima e il 50% con la seconda, e di percentuale, il 71% di prime in campo – sebbene inauguri il suo match cedendo la battuta. Bouzkova mantiene il break di vantaggio fino al sesto gioco, dopo aver rischiato già sul 2-1. Da quel momento Mirra pare attaccare la spina e infila un parziale di cinque game consecutivi per fare suo il primo set per 6-3.

Nel secondo parziale non c’è più partita. Troppo solida e puntuale la russa per il livello di Bouzkova che in tre occasioni perde il turno di battuta. Andreeva si impone per 6-1 e avanza spedita.

[8] V. Mboko b. A. Kalinskaya 6-2 3-6 7-6(6)

Sorride Victoria Mboko. La numero 17 del mondo conquista una bella vittoria sul filo di lana, sconfiggendo, con due match point annullati, Anna Kalinskaya, 33 WTA, con il punteggio di 6-2 3-6 7-6(6). Per la canadese si prospetta un’interessante sfida con Madison Keys, se la statunitense dovesse passare la prova Tereza Valentova.

Il match

È una sfida decisa dei dettagli quella che vede contrapposte Mboko e Kalinskaya. La canadese esce al meglio dai blocchi di partenza, centrando immediatamente il break. La reazione della russa è subitanea, ma la parità è momentanea. Victoria mette a segno il terzo break consecutivo e poi allunga sul 3-1. Kalinskaya ha la possibilità di rientrare nel set, ma, nel sesto gioco, spreca la palla del 3-3 e, accusando il contraccolpo, è costretta a cedere ancora una volta il turno di battuta. Mboko si porta avanti per 6-2.

Nel secondo parziale il canovaccio del match si ribalta: Kalinskaya prende in mano il comando delle operazioni e travolge Mboko fino al 5-0. Sul 5-1 la russa serve per prolungare la partita al terzo, ma fallisce la chance, sprecando anche un set point. Tuttavia, la reazione della canadese risulta tardiva e Anna pareggia i conti per 6-3.

Nel terzo set succede di tutto. Mboko ci prova in risposta nel quarto gioco, ma ogni tentativo di allungo è rispedito al mittente da Kalinskaya. Ma solo temporaneamente. Sul 4-3 la canadese trova l’agognato break e si guadagna la chance di servire per il match, che, tuttavia, spreca cedendo la battuta a 0. Riacciuffata la parità, è Anna a mettere la testa avanti: al termine di un game fiume la russa si porta sul 6-5 ed è lei ad avere la possibilità di servire per chiudere i conti. Nel susseguirsi di emozioni, la russa spreca un match point e Mboko trascina l’incontro al tiebreak. Kalinskaya non capitalizza il secondo match point e deve arrendersi a Mboko, che la punisce alla prima occasione in suo favore per 8 punti a 6.

M. Vondrousova b. [7] L. Samsonova 6-1 4-6 6-2

Marketa Vondrousova trova una grande vittoria su Liudmila Samsonova, 18 del mondo. Per la numero 34 WTA si tratta del sesto successo sulla russa in quattro scontri diretti. Le traiettorie mancine della ceca creano più di qualche grattacapo a Samsonova, che si rivela in giornata no anche al servizio, incassando ben 7 break.

Vondrousova adesso sfiderà la wild card di casa Kimberly Birrell agli ottavi di finale.

Il match

Vondrousova parte alla grande, portandosi sul 4-0, senza che Samsonova abbia neppure una palla game. La russa interrompe l’emorragia nel quinto gioco, che rimane l’unico portato a casa nel primo set. Con il terzo break del parziale, Vondrousova si porta avanti per 6-1.

Nella seconda frazione di gioco qualcosa si rompe nel tennis di Marketa, che deve cedere la battuta per tre volte consecutive. Nonostante i due controbreak nel secondo e nel sesto game, Samsonova riaggancia la parità nel computo dei set con il punteggio di 6-4.

Nel terzo e decisivo set, Vondrousova torna a macinare punti e non lascia scampo alla sua avversaria, per cui risultano fatali due break. La numero 34 fa registrare un 6-2 che le vale il passaggio del turno.

Gli altri match

Negli altri match di giornata, Diana Shnaider, 23 del mondo, si impone per 7-5 6-3 su Leylah Fernandez, 22 WTA, e sfiderà agli ottavi di finale Katerina Siniakova. La ceca, 46 del mondo, è entrata in tabellone da lucky loser e ripaga l’occasione battendo con un netto 6-0 6-1 Dayana Yastremska, 27 WTA.

L’Australia può festeggiare le vittorie di Maya Joint e Kimberly Birrell, vittoriose rispettivamente su Sofia Kenin, sconfitta per 7-6(3) 6-4, e Anastasia Potapova, che si arrende con un doppio 6-4.

Avanza al secondo turno anche Yulia Putintseva, che ha la meglio su Dalma Galfi con il punteggio di 6-4 6-4 e troverà sulla sua strada Emma Navarro.

Ha del clamoroso quanto successo nel match che vede contrapposte Jelena Ostapenko e Tereza Valentova. La lettone sembra avere il controllo della situazione fino al 5-0. Nel settimo gioco serve per il primo set, ma non riesce a chiudere nonostante i due set point. Inizia così una striscia di sette giochi persi consecutivamente da Ostapenko, che finisce per ritirarsi sulla situazione di punteggio di 7-5 3-2, dopo aver subito break anche nel secondo parziale. Valentova sfiderà adesso la seconda testa di serie Madison Keys.