1 Point Slam: chi è Jordan Smith, il dilettante da un milione di dollari

“Devo giocare punto dopo punto e divertirmi”, sono le parole del vincitore. Una strategia semplice e vincente in un torneo con le partite che durano lo spazio di uno scambio: il 1 Point Slam saluta Jordan Smith, il dilettante che batte tutti, anche Sinner, e si aggiudica il milione di dollari in palio in questo torneo dove le star della racchetta incontrano gli onesti praticanti; un articolo di Tennis.com datato 7 gennaio ci svela qualcosa del vincitore della competizione.

Scopriamo così che il tennis è entrato nella vita di Jordan praticamente dalla nascita, grazie ai genitori Neil e Michelle che gestiscono la Castle Hill Academy e che hanno avvicinato i tre figli, oltre a lui Blake e Cameron, al lavoro di coach, mente la madre si occupa dell’amministrazione. Come junior, Smith vanta una vittoria ai danni di Cameron Norrie e un match combattuto contro Alexander Zverev; suo compagno di scuola è il professionista Jordan Thompson, suo buon amico. Jordan si sposta poi alla Gonzaga University a Washington, dove gioca a tennis e studia Psicologia, ma la lontananza da casa si fa sentire e lo riporta nel suo paese, dove si impegna nel coaching.

La sua vita nel circuito pro lo ha visto arrivare alla posizione 1141 (748 in doppio), di quell’esperienza dice: “Era dura finanziarsi per andare di qua e di là, vincere e perdere… sentivo di non poter continuare a lungo, soprattutto per gli infortuni… sono però contento perché ci ho provato, e non ho rimpianti”.

Smith è venuto a sapere quasi per caso della manifestazione e si è iscritto alle eliminatorie senza particolari ambizioni e con un piano semplice: “dovevo essere un muro, colpire palline su palline sperando nell’errore dell’avversario, chi mi batterà dovrà colpire molte volte”. Sul torneo vero e proprio invece: “sceglierò di servire, anche se dipende dal rivale. Un piccolo vantaggio lo abbiamo noi dilettanti, noi conosciamo il gioco dei campioni, loro non conoscono il nostro”. Il premio, come anticipato da lui stesso, andrà in parte per una casa a Sydney, luogo dove i prezzi sono molto alti. Una parte dello stesso andrà comunque investita nell’Accademia.

In carriera Smith ha giocato, tra il 2022 e il 2023, sei tornei, in uno dei quali non ha passato le qualificazioni, per complessivi 15 incontri, raggiungendo i quarti a Monastir e cedendo all’americano Kumar. Il tennista con classifica più alta da lui incontrato è Tristan Schoolkate, da cui ha perso 6-2 6-2 a Canberra, in quello che è stato il suo ultimo incontro della carriera.