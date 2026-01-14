1 Point Slam, il dilettante Smith beffa tutti: elimina Sinner e si prende il milione di dollari!

Jordan Smith vince a sorpresa il 1 Point Slam, ricca esibizione dal format singolare che vede sfidarsi professionisti e dilettanti in match da un solo punto. L’australiano entra in tabellone come campione statale del New Galles e incassa 1 milione di dollari, regolando uno dopo l’altro il giocatore di football Bailey Smith, la numero 86 WTA Laura Pigossi, Jannik Sinner, che sbaglia l’unico servizio a sua disposizione – il regolamento della competizione prevede che chi sia stato in top 100 o abbia all’attivo punti ATP o WTA possa battere un’unica palla – Amanda Anisimova e Pedro Martinez.

In finalissima ferma la corsa di Joanna Garland, 117 WTA, a sua volta protagonista di un grande percorso, con le vittorie su Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Maria Sakkari e Donna Vekic.

La tennista di Taiwan prova in ogni maniera a riscattare la sconfitta al primo turno di qualificazioni dell’Australian Open, ma deve arrendersi sul più bello.

Tanti sono i nomi di prestigio presenti all’evento, che si divertono prima di spostare il focus sul primo Slam della stagione, al via domenica 18 gennaio.

Primi turni: Sinner ipnotizza Carreño, mentre Cobolli cede a Swiatek. Zverev si arrende alla numero 117 WTA

Il primo turno riserva qualche sorpresa, come la sconfitta di Corentin Moutet contro Andres Schneiter, coach di Adolfo Daniel Vallejo, 146 ATP anche lui in gara – poi sconfitto da McCartney Kessler, 36 WTA. Il francese non riesce a rispondere in campo e saluta senza neppure giocarsi il punto.

Fa di nuovo la sua apparizione sulla Rod Laver Arena Nick Kyrgios, che, con un passante di rovescio beffa le speranze del campione statale Steve Yarwood. Poco dopo anche Marat Safin torna a calcare il Campo Principale di Melbourne, mettendo a referto il punto vincente.

Si segnalano le vittorie di Arthur Rinderknech, che sconfigge lo sparring partner di Coco Gauff Johan Tatlot, e Flavio Cobolli, che beneficia del servizio in rete di Calum Puttergill.

I giochi iniziano a farsi interessanti dal secondo turno, quando tocca alle teste di serie cimentarsi nel gioco.

Dopo un sorteggio tanto divertente quanto difficoltoso, Cobolli vince e sceglie di rispondere contro Swiatek. Iga comanda con il diritto e piega la difesa di Flavio. Poi Tiafoe batte sulla diagonale di rovescio Safin e raggiunge la polacca al turno successivo.

Pedro Martinez, 71 ATP, che al primo turno non ha avuto pietà di Aliona Bolsova, 123 WTA, beffa pure Elena Rybakina con un back basso che la kazaka non riesce a addomesticare con il diritto.

Alexander Bublik si sbarazza di Damien Oliver.

Il campione statale Petar Jovic vince il sorteggio e inaspettatamente sceglie di servire contro Medvedev. È il punto più spettacolare della competizione: Daniil risponde corto e poi prova a beffare con un lob il suo avversario, che si cimenta in un recupero in tweener, su cui il russo finalizza con la volée. Amanda Anisimova è la prossima avversaria dell’ex numero 1 del mondo; la statunitense beneficia dell’errore in battuta di Arthur Rinderknech e avanza senza fatica.

Laura Pigossi non controlla l’ultima volée e cede a Smith, che se la vedrà con Jannik Sinner.

L’azzurro esordisce contro Pablo Carreño Busta: con la consueta freddezza prende in mano lo scambio e con un paio di accelerazioni passa il turno.

Vekic avanza agli ottavi: Coco Gauff è obbligata a servire e affossa in rete la battuta, fatto che francamente non fa notizia ed è accolto con grande ironia dalla statunitense. Donna affronta adesso Naomi Osaka, che ha la meglio sul personaggio televisivo Andy Lee.

Jasmine Paolini saluta subito l’esibizione: McCartney Kessler prende l’iniziativa con il diritto e la difesa di rovescio dell’azzurra finisce lunga. Poco dopo esce di scena anche Felix Auger-Aliassime, che non risponde in campo sulla seconda di peso di Alec Reverente, campione statale.

Andrey Rublev debutta contro Kyrgios: obbligato a servire, non riesce a contenere l’ultima accelerazione di rovescio dell’australiano, che sorpresa non sfiderà, però, Alexander Zverev. Il tedesco si arrende a Joanna Garland. La tennista di Taiwan si diverte e fa correre il numero 3 del mondo ATP e, soprattutto, lo elimina.

Maria Sakkari avanza contro Karl Stefanovic, conduttore e giornalista, e si guadagna Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo fa il suo ingresso in tabellone contro Schneiter, che tenta il serve and volley che per poco non beffa il campione spagnolo.

Ottavi di finale: Sinner litiga con il servizio, Alcaraz non trova la palla corta

La competizione prosegue a ritmi incalzanti con gli ottavi di finale.

Tiafoe sceglie di servire contro Swiatek e sbaglia la battuta. Martinez serve da sotto e beffa, ironia della sorte, Bublik, che è punito, così, dalla sua arma segreta.

Medvedev si inchina Anisimova, che con il suo rovescio prima tiene sulla diagonale, poi si difende inducendo Daniil all’errore.

Lo aveva detto e i peggiori presagi si materializzano: Jannik Sinner è costretto a servire e, come si era autopronosticato, manda la palla in rete e saluta agli ottavi contro Jordan Smith.

Donna Vekic serve alla grande contro Naomi Osaka, che non trova il campo con la risposta di rovescio ed è raggiunta da Kessler, vittoriosa su Reverente, ai quarti.

Garland continua a mietere vittime illustri: dopo Zverev è il turno di Kyrgios, che prova la risposta di incontro di rovescio ma la spedisce lunga. La giocatrice di Taiwan sfida Maria Sakkari, giustiziera di Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo accelera e costringe la greca alla difesa estrema. Al momento di finalizzare, Carlitos si fa ingolosire dal tentativo di smorzata, che si ferma in rete.

Quarti e semifinali: Cadono Anisimova e Swiatek. Smith e Garland in finale

Rapidi e senza sosta, i giocatori superstiti si affrontano ai quarti di finale.

La tattica di Martinez paga: lo spagnolo lascia che sia Swiatek a fare il bello e il cattivo tempo e la ex numero 1 del mondo finisce per esagerare alla ricerca della profondità. È eliminata anche Anisimova, che sbaglia la risposta di diritto contro Smith. Il dilettante australiano continua la sua scalata.

Prosegue anche Vekic, che regola Kessler, e sfida Garland in una semifinale tutta al femminile.

Poco dopo, Martinez persevera nella sua tattica attendista: slice di diritto, rovesci in controllo e difesa centrale. Tuttavia, Smith risponde con la stessa moneta ed è lo spagnolo a sbagliare per primo. Jordan si contenderà la vittoria con Joanna Garland, che sbarra la strada a Vekic.

Finale: Smith perde la macchina, ma stacca l’assegno da 1 milione di dollari

Prima della finalissima, Jordan Smith sfida Alec Reverente per un’auto, premio previsto per il non professionista vincitore. L’australiano si arrende al collega, al termine di un punto in cui Smith ha perso l’attimo per prendere la rete.

Poco dopo si rifà del punto perso, battendo Garland. Joanna sceglie coraggiosamente di battere, ma sbaglia il rovescio in uscita dal servizio. Il 29enne di Sydney porta a casa il trofeo e un milione di dollari. Non male, se si considera che in tutta la sua carriera ha guadagnato di prize money poco più di 6 mila dollari – Smith è stato nell’aprile del 2023 numero 1141 del mondo.