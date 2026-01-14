Andre Agassi, in arrivo la docuserie su Apple TV: la vita di un’icona 16 anni dopo “Open” 

Sul profilo X di Apple TV e sul sito ufficiale è stata annunciata una docuserie dedicata alla vita e alla carriera di Andre Agassi, uno dei personaggi più rilevanti della storia del tennis. Dunque, 16 anni dopo la pubblicazione della sua celebre autobiografia ‘Open’, considerato uno dei più grandi libri sportivi della letteratura americana, verrà trasmessa sul piccolo schermo la storia che ripercorre la sua vita. Con un progetto che promette di scavare nelle luci e ombre, nei duelli epici e nella rinascita di un’icona che ha cambiato il volto di questo sport. La docuserie sarà diretta dal regista premio Emmy Chris Smith, prodotta da Library Films di Smith. I produttori esecutivi saranno Stacy Smith e Justin Gimelstob.

Il palmares di Andre Agassi

Andre Agassi ha scritto pagine indelebili del tennis. 60 titoli in singolare, tra cui 8 tornei dello Slam che gli valsero il primo Career Grand Slam maschile completato su tre diverse superfici. È stato l’unico insieme a Djokovic ad aver vinto tutte le categorie di tornei esistenti. Tra questi 4 Slam e l’oro olimpico ad Atlanta 1996, Tour Finals 1990 - quelle che oggi sono conosciute come Finals. Ma anche 17 Masters 1000, 6 ATP 500, 27 ATP 250 e la Coppa Davis nel 1990, 1992 e 1995). Non solo, perché è stato per 101 settimane al n. 1 del ranking mondiale, ma soprattutto nel 1999 è diventato il primo tennista maschile a completare il Career Super Slam.

A cura di Federica Migliorati