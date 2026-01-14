Australian Open, qualificazioni femminili: vince Bronzetti, Stefanini e Ambrosio salutano

Sono tre le italiane impegnate mercoledì nel tabellone cadetto dell’Australian Open ma solo una si guadagna il diritto di giocare il turno finale: Lucia Bronzetti, numero 106 del ranking e seconda testa di serie del torneo, supera la ventiduenne americana Mary Stoiana, presente nella casella 221 della graduatoria WTA, con un accidentato 7-6(7) 1-6 6-4. Un game e tredici punti in meno per la tennista azzurra, che nel tie-break del primo set deve anche cancellare un setpoint alla rivale, prima di vincere la frazione con un passante di rovescio con taglio dall’alto verso il basso.

Stoiana domina il secondo set, che chiude con un rovescio passante in avanzamento e il parziale decisivo è durissimo e senza padrona: dapprima un break di vantaggio per Stoiana, poi Bronzetti rimonta e arriva a servire per il match, circostanza che sfrutta ma solo dopo aver annullato tre palle-break per il 5-5. Un avversario non eccelso per Lucia, ma vivace e in grado di creare fastidi sottorete: ora al varco finale è attesa nientemeno che dalla ex campionessa ora fuori dalle prime mille posizioni Sloane Stephens.

Come già nel 2025, anche quest’anno paletta rossa per Lucrezia Stefanini, che si vede fermare la rincorsa al main draw dall’americana Whitney Osuigwe, di classifica inferiore (152 contro 139) ma capace di saltare l’ostacolo in due ore di gioco con il punteggio di 7-5 6-2; più sfortunata la ventottenne Silvia Ambrosio, che si ritira sul 3-6 0-2 contro la tedesca Tamara Korpatsch.