Italiani in campo giovedì 15 gennaio: Cocciaretto ad Hobart, 4 azzurri ancora in corsa a Melbourne 

Giovedì 15 gennaio, gli italiani si giocano tutto tra Melbourne, l’ASB Classic di Auckland e l’Hobart International: turno decisivo delle qualificazioni per l’accesso al main draw dell’Australian Open, mentre si giocheranno i quarti nei tornei ATP e WTA. Sarà una giornata chiave per diversi azzurri tra chi insegue un posto nel tabellone dello Slam australiano e chi cerca conferme e risultati importanti nel circuito maggiore. Ecco chi scende in campo nella notte italiana.

Australian Open, quattro azzurri al turno decisivo

Prosegue l’avventura italiana nelle qualificazioni dell’Australian Open 2026. Restano in gara Giulio Zeppieri, Stefano Travaglia, Lucia Bronzetti (n. 2 del seeding femminile) e Francesco Maestrelli, tutti attesi nel terzo e ultimo turno nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio.

Giulio Zeppieri, convincente contro Brandon Holt, affronterà il giapponese Rei Sakamoto intorno all’1:00 sul Court 16. Parallelamente, Stefano Travaglia se la vedrà con l’australiano Dane Sweeny sulla ANZ Arena, mentre Lucia Bronzetti cercherà il pass contro l’americana Sloane Stephens sul Court 6. Francesco Maestrelli, fresco di vittoria su Thiago Seyboth Wild (7-6 6-4), giocherà contro il serbo Dusan Lajovic sul Court 7 alle ore 2:30 circa.

WTA Hobart , Cocciaretto cerca la semifinale

Elisabetta Cocciaretto avanza con grinta all’Hobart International 2026: ha rimontato Ann Li (1-6 7-5 7-5) e ora sfida, non prima delle 3:00 del mattino, Anna Bondar nei quarti di finale sul Centre Court. L’ascolana, partita dalle qualificazioni, mostra un tennis solido e punta a un exploit nel torneo WTA.

Italiani in campo giovedì 15 gennaio 2026

Australian Open, qualificazioni (Discovery+)

G. Zeppieri vs R. Sakamoto – 1:00 ca.

S. Travaglia vs D. Sweeny – ore 1:00 ca.

[2] L. Bronzetti vs S. Stephens – 1:00 ca.

[24] F. Maestrelli vs [13] D. Lajovic – ore 3:00 ca.

WTA Hobart (SuperTennis/Sky Sport Tennis/NOW)

[Q] E. Cocciaretto vs A. Bondar – ore 03:00

A cura di Federica Migliorati