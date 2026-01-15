ATP Adelaide, bene Davidovich Fokina e Machac, avanzano Paul e Humbert

Tutto secondo pronostico nella giornata australiana dell’ATP di Adelaide. Con l’Australian Open sempre più vicino, Alejandro Davidovich Fokina e Tommy Paul fanno subito vedere il proprio stato di forma. Avanzano in tabellone Tomas Machac e Ugo Humbert che hanno avuto la meglio su Jaume Munar e su Alexander Shevchenko.

Doppio 6-4 per la testa di serie n. 8 del seeding ai danni dello spagnolo n. 38 del mondo. Machac ha commesso meno vincenti del suo avversario, ma è stato più concreto con la prima e la seconda di servizio.

Nessun break vinto conquistato da Munar, mentre il ceco ne ottiene uno per set con cui sbriga la questione spagnola. In semifinale la sfida con Tommy Paul che è apparso subito in palla contro Alexander Vukic battuto in 64′ 6-3 6-2. Bene al servizio lo statunitense con 9 ace piazzati. La differenza l’ha fatto con i suoi 26 vincenti contro gli 11 errori gratuiti. Al contrario l’australiano ha piazzato 11 vincenti e commesso 22 errori non forzati.

Bene anche la testa di serie n. 1, Alejandro Davidovich Fokina che batte Valentin Vacherot 7-6(4) 6-2 in un’ora e 33′.

Nessuna palla break nel primo set: a deciderlo è un errore del monegasco commesso al servizio sul 4-3 in favore dello spagnolo. Da allora è calato alla distanza Vacherot che è stato sconfitto 6-2 nel secondo. Adesso la sfida con Ugo Humbert che ha battuto in meno di un’ora il kazako Shevchenko, 6-0 6-3. 32 vincenti e appena 7 gratuiti il bottino del n. 36 del mondo che appare come una grossa minaccia per Davidovich Fokina in semifinale.