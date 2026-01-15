WTA Adelaide, in grande evidenza Mboko che elimina Keys, in semifinale sarà derby russo tra Shnaider e Andreeva

Sul fronte femminile di Adelaide ci sono delle conferme in vista dell’Australian Open. Di certo Madison Keys non sembra avere lo stesso stato di forma che le consentì di battere Aryna Sabalenka nella finale del primo Slam dell’anno 2025.

E poi ci sono tante conferme proveniente dalle tenniste emergenti. C’è Victoria Mboko che ha 17 anni, ma gioca da veterana. Deve trovare continuità e capacità di chiudere anzitempo le gare, ma ad Adelaide fa sua la semifinale battendo l’americano 6-4 4-6 6-2 in 1 ora e 55′. Mboko ha avuto 12 palle break ma ne ha sfruttate appena la metà, segnale della concretezza che deve ancora trovare. Intanto, si apprezza la reazione al set perso che non ha visto sbavature nel terzo parziale.

Sfiderà Kimberly Birrell, padrona di casa, e che ha vinto in tre set su Jaqueline Cristian: 5-7 6-1 7-5. Sempre costretta a inseguire, la n. 17 del mondo ha ceduto la battuta sul 5-5 del terzo e non è più riuscita a rientrare.

Tutto facile per Mirra Andreeva che batte 6-2 6-0 Maya Joint in un’ora e 8′, dominio di Diana Shnaider che, con un doppio 6-3, elimina dal torneo Emma Navarro.

Le due giocatrici russe si sono regalate questo derby tra connazionali per una semifinale molto interessante.