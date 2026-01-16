Australian Open, Hurkacz: “Sinner è un’ispirazione per tutti, un modello da seguire” 

Nel panorama tennistico contemporaneo, il rapporto tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz rappresenta una rara testimonianza di come insieme alla competizione possa coesistere una profonda stima personale. Le recenti parole del tennista polacco, rilasciate a ‘Sky Sport’ in vista dell’Australian Open 2026, delineano un ritratto dell’attuale numero due del mondo che va ben oltre i meriti sportivi, elevandolo a vero e proprio modello comportamentale.

“Jannik e io ci siamo sentiti spesso per messaggio e io mi sono congratulato con lui dopo ogni titolo vinto. Vederlo giocare e competere è stato fantastico. Lui mi ha mandato un messaggio dopo la mia prima vittoria dell’anno e mi ha scritto di nuovo dopo che ho vinto la United Cup. Questi gesti dimostrano che tipo di persona è. Sono riuscito a parlargli anche qui all’Australian Open e penso che lui sia un’ispirazione, sia per il modo in cui gioca che è incredibile e sia per come si comporta fuori dal campo: è gentile e genuino. È il modello di persona da seguire nella vita”.

Sinner-Hurkacz, dal doppio insieme alla finale uno contro l’altro

A conferma di una sintonia che trascende il tabellone di singolare, si ricorda quando i due hanno scelto di scendere in campo fianco a fianco nel torneo di doppio ad Halle. Sebbene il loro cammino si sia interrotto ai quarti di finale contro la coppia francese Sadio Doumbia/Fabien Reboul (7-6, 4-6, 10-8), la loro partnership è stata celebrata dal pubblico come un esempio di sportività. La collaborazione tra quello che era il numero uno del mondo con uno dei migliori battitori del circuito ha mostrato una coppia insidiosa e un’intesa naturale. I due, per altro, avevano già giocato insieme a Dubai nel 2021, quando si fermarono contro Ivan Dodig e Filip Polasek ai quarti di finale.

Il culmine agonistico del loro rapporto, poi, si è concretizzato il 23 giugno 2024 durante la finale dell’ATP 500 di Halle. In quell’occasione, Jannik Sinner ha sollevato il suo primo titolo in carriera sull’erba, sconfiggendo proprio l’amico Hurkacz in una partita equilibrata e decisa su pochi punti chiave. È stato il loro quinto confronto ufficiale nel circuito maggiore, dopo la finale del Masters 1000 di Miami del 2021 – prima finale di un titolo 1000 per entrambi, poi conquistata dal polacco –, il match nel Round Robin delle ATP Finals di Torino nello stesso anno (vinta dall’altoatesino), i quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai nel 2022 con trionfo del nativo di Breslavia e gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo nel 2023 – una delle partite più sofferte terminata con la vittoria di Jannik dopo una rimonta.

A cura di Sabrina Giorgi