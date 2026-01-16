Australian Open, Keys: “Dopo il trionfo del 2025 la mia vita non è cambiata molto”

A trent’anni, Madison Keys è sbarcata a Melbourne per vivere un’avventura tennistica che nonostante il suo lungo percorso nel mondo del tennis, prima d’ora non aveva vissuto. Per la prima volta in carriera, la nativa di Rock Island approccerà una delle quattro prove Slam dovendo difendere il titolo da campionessa uscente: al primo turno esordio morbido contro l’ucraina Oliynykova.

L’immaginifico successo del 2025, con tanto di rocambolesco epilogo in forma di match point frantumato a Swiatek in semifinale prima di piegare Sabalenka nella finalissima 7-5 al terzo, è ormai alle spalle. Proprio sulle dinamiche emotive e mentali che hanno accompagnato l’avvicinamento della statunitense all’Australian Open 2026, si è concentrato il Media Day aussie quando Keys si è seduta davanti ai microfoni. Una delle pochissime domande che allargato l’orizzonte andando oltre ciò che stesse attraversando l’americana, ha anche fatto capire che la nona testa di serie del torneo ha tutto per intraprendere un futuro da dirigente del nostro amato sport.

D. Ci sono emozioni che ha rivissuto o frammenti di ricordi particolari della passata edizione che ti hanno fatto sentire qualche brivido camminando nuovamente in questo impianto? Qualcosa nello specifico ha un lasciato un segno tangibile dentro di te o hai solo avvertito la gioia per essere tornata in un luogo che ti ha dato così tanto?

Madison Keys: “Quando guardi indietro è facile dire: Wow, è stato tutto è incredibile, non posso credere che sia successo veramente. Ma poi ci ripensi meglio e osservando la vicenda da un’altra prospettiva ti accorgi delle difficoltà che hai dovuto superare e ti dici ‘Avevo quasi perso, ho dovuto affrontare un match point [in semifinale contro Swiatek, ndr]. Ho vinto tante partite al terzo e alcune partite che ho vinto sono anche state davvero brutte’. E allora capisci perché la vittoria dell’anno scorso è così speciale, lo è proprio perché ho dovuto fronteggiare questi problemi.

“Fosse stato tutto semplice, con un torneo vinto dominando non avrei mai provato la stessa ebrezza che ho sentito quando ho trasformato il match point. Poter ritornare qui a Melbourne quest’anno è bellissimo. Sto vivendo il mio sogno, la mia favola. Da bambina sognavo di diventare un campionessa Slam e non solo ci cono riuscita ma questo ritorno per difendere il titolo, perché sono la campionessa in carica. Chi l’avrebbe mai detto. C’è una foto davvero bella di me mentre tengo il trofeo, vedere quelle immagini ti fa realmente comprendere che quel qualcosa che sognavi quando eri piccola immaginando la tua carriera si è trasformato in realtà. Poter vivere i propri sogni è impagabile“.

D. Ovviamente ti sono state poste molte domande subito dopo il tuo trionfo qui all’Australian Open. Puoi raccontarci sul modo in cui quella prima vittoria di uno Slam ti abbia cambiato la tua vita, se l’ha cambiata e come ti approcci quest’anno al torneo?

Madison Keys: “E’ divertente, tutti continuano a chiedermi come sia cambiata la mia vita dallo scorso gennaio. Vi rispondo che non è cambiata molto, eccezion fatta per il bel trofeo che adesso ho a casa. In questi giorni, ma direi un po’ in tutto quest’ultimo anno, sono molte le persone che mi si sono avvicinate per dirmi che vedermi vincere le ha fatte piangere. Non avrei mai pensato di avere questa capacità. Da atleta, quando alcuni fan ti dicono questo vuol dire che hai generato un grande impatto su di loro il che mi rende orgogliosissima e super grata.

“In tutta la mia carriera ho sempre cercato di essere molto aperta e onesta su tutto ciò che accade per davvero nello sport, in quel dietro le quinte che gli appassionati non vedono: i sacrifici, il duro lavoro, gli infortuni; ma in un certo senso poter dare il mio contributo per cercare di umanizzare ulteriormente il nostro microcosmo agli occhi delle persone è motivo per me di gratificazione. Ecco, è questa la cosa che rende veramente unico e speciale il successo del 2025. Non credo che spesso nello sport si possa desiderare di meglio rispetto all’abilità di un atleta di far piangere le persone di gioia (sorridendo)”.

D. Ha trascorso tantissime stagioni nel Tour prima di suggellare la tua carriera con il titolo più prestigioso. Quello che verrà da qui in poi è nuova esperienza che dovrai vivere. Com’è avere un trofeo Slam nel tuo palmares? Inoltre durante questa off-season, com’è stata l’attesa che ha preceduto il tuo arrivo a Melbourne sapendo che per la prima volta in carriera avresti disputato uno Slam da campionessa uscente? Diversi giocatori del passato hanno sostenuto che quando si sono ritrovati in una tale, alla difesa del loro primo Slam, hanno avvertito una pressione che non avevano mai provato prima. Come stai gestendo tutto questo? Hai molta esperienza nel tennis da cui poter attingere per viverla in maniera serena, però è senza dubbio una novità anche per te.

Madison Keys: “Da diversi anni sto cercando assieme al mio staff, quindi anche prima di vincere un anno fa, di modificare la mia prospettiva relativa al concetto di pressione. Poi è chiaro che nonostante la mia indubbia esperienza, sarà una prima volta anche per me e quindi qualche incognita su come possa reagire rimane. Se mi chiedete come io stia approcciando all’evento, sto cercando di abbracciare tutto ciò che sto vivendo provando ad assorbirlo, anche la pressione. Perché anche guardando indietro alla mia carriera, troppe volte noi atleti ci dimentichiamo di goderci i momenti più belli e significativi delle nostre carriere poiché soggetti ad eccessiva pressione e tensione che annichiliscono il piacere del divertirti nel praticare quello che in fondo prima di tutto il resto, è un gioco.

“Devo però ammettere che entrare nel tunnel della Rod Laver che precede l’ingresso sul campo e vedere il mio nome e la mia foto nella lunga lista di campionesse del torneo, mi ha fatto un certo effetto. Non avrei mai potuto sognare che un giorno questa cosa potesse accadere. Sono sicura che quando verrà il momento di entrere in campo sarò molto nervosa, ma non credo di essere mai entrata in campo al primo turno di uno Slam senza essere nervosa, quindi… A questo punto della mia carriera, sono solo davvero entusiasta di poter vivere un nuova esperienza dopo le innumerevoli già vissute“.

D. Torniamo al tennis… Una domanda un po’ più ampia. C’è stata una spinta da parte di giocatori e giocatrici nei confronti dei tornei del Grande Slam per una maggiore condivisione dei ricavi, affinché voi tennisti poteste avere superiori benefici e un maggiore benessere economico. Come pensi che stia evolvendo questa vicenda? Qual è la tua reazione al modo in cui l’AO ha risposto?

Madison Keys: “Da giocatrice comprendo pienamente il punto di vista dei tennisti, ovviamente vogliono e vogliamo che i tornei del Grande Slam si impegnino di più a sostenere il benessere dei giocatori, soprattutto quelli di seconda fascia. Credo che sia una battaglia di primaria importanza. Noi ovviamente diamo molto di noi stessi a questo sport. Sono a capo dei quattro tornei più importanti del Tour essendo detentori dei ricavi più alti dell’intero circuito, è assolutamente sensato rivolgersi a loro per tale richiesta. Dato che noi siamo il prodotto che vendono, è più che logico il fatto di essere partner alla pari per quanto riguarda gli introiti. Le conversazioni avute nell’ultimissimo periodo, ritengo siano tra le più produttive che abbiamo mai avuto, il che dunque mi porta a essere cautamente ottimista per il futuro (sorridendo). Ho la forte convinzione che sia nell’interesse di tutti continuare ad avere un buon dialogo. Tutte e due le componenti hanno necessariamente bisogno dell’altra parte. Tutti vogliamo cercare di fare il possibile per sostenerci a vicenda. Ribadisco, per l’imminente futuro sono cautamente ottimista“.