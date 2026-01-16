Australian Open, programma domenica 18: Paolini e Cobolli nella notte. Esordio per Alcaraz e Sabalenka

L’attesa è finita. Il Melbourne Park spalanca le porte per dar vita all’edizione 2026 dell’Australian Open. Dopo la pubblicazione del main draw, ecco il primo Order of Play (seppur parziale) dell’Happy Slam, che inizierà ufficialmente domenica 18 gennaio.

Ci sarà da puntare sveglie e imbottirsi di una buona dose di caffeina per seguire gli esordi dei campionissimi, protagonisti quando in Italia sarà notte fonda. La prestigiosissima Rod Laver Arena inaugurerà aprirà le danze alle 11:30 locali (01:30 italiane) col match tra Jasmine Paolini e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Seguirà l’esordio di Zverev – impegnato contro Diallo -, per poi ‘stappare’ la sessione serale prevista per alle 19:00 locali (ore 09.00 italiane) con il debutto in tabellone della numero uno del mondo WTA, Aryna Sabalenka, alle prese con la giovane francese Rakotomanga Rajaonah. Chiuderà il programma sul centrale il match tra Carlitos Alcaraz e il padrone di casa Adam Walton, che si disputerà al termine dell’incontro della bielorussa.

Sulla ‘Margaret Court Arena’, saranno Sakkari e Jeanjean le prime a scendere in campo alle 11:30 locali (01:30 italiane). Successivamente, nel medesimo impianto, toccherà a Francisco Cerundolo e Zhizhen Zhang, ma bisognerà attendere sino alle 9:00 italiane per assistere alla prima uscita di Sasha Bublik, che esordirà contro Brooksby. Raducanu e Sawangkaew ‘spegneranno’ i riflettori della Margaret Court Arena.

Su tutti gli altri campi, John Cain Arena compresa, il programma partirà con un leggero anticipo. Infatti, alle 11:00 locali (01.00 italiane) Flavio Cobolli scenderà in campo per per sfidare il britannico Fery e tentare di iniziare col piede giusto l’avventura australiana. Seguiranno Svitolina e Bucsa (non prima delle 03:30 italiane), mentre nella sessione serale, prevista per le 7:00 italiane, Tiafoe e Kubler daranno vita al loro Happy Slam e, al termine del suddetto incontro, gli occhi saranno puntati sulla leggendaria Venus Williams, in tabellone grazie ad una wild card, e pronta al debutto contro la serba Olga Danilovic.