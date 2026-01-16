DAZN offre per la prima volta 6 canali Eurosport per l’Australian Open 2026 senza costi aggiuntivi

La piattaforma di streaming DAZN, detentrice, tra gli altri, dei diritti in esclusiva di 7 partite a turno su 10 della Serie A di calcio, offrirà anche il primo Slam dell’anno a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati, indipendentemente dal pacchetto sottoscritto.
Non solo, attraverso un nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, DAZN offrirà eccezionalmente l’accesso senza costi aggiuntivi a quattro canali aggiuntivi per un totale di sei finestre LIVE in contemporanea all’interno dell’app DAZN (Eurosport 1-2-3-4-5-6) fino al termine del torneo previsto con la finale del singolare maschile domenica 1° febbraio.
Il via ai match del tabellone principale è previsto nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio.
Il nuovo accordo siglato garantirà a DAZN anche la trasmissione del Roland Garros 2026 in primavera, sempre attraverso i canali Eurosport così come delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina al via il 5 febbraio
Grazie alla rinnovata partnership con Warner Bros. Discovery, per la prima volta l’intrattenimento debutta su DAZN. Si potrà accedere senza costi aggiuntivi ai canali in chiaro Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel.