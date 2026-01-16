Sabalenka: “Non è solo tra me e Swiatek, ci sono tante grandi giocatrici”

Sentirsi a casa senza esserlo davvero. Deve essere questa la sensazione che prova la numero 1 al mondo, Aryna Sabalenka, ogni volta che torna a Melbourne, con il sorriso di chi sa di trovarsi in un luogo amico. “Ho tantissimi bei ricordi qui”, dice senza forzature, facendo trasparire il fatto che non sia solo la classica frase di circostanza, di quelle dette pù per dovere di ospitalità che per reale senso di appartenenza. D’altronde parliamo sempre di una giocatrice che in Australia ha già vinto due titoli.

Il 2026 per la bielorussa si è aperto nel migliore dei modi, con il successo a Brisbane e la sensazione di aver subito ritrovato il proprio tennis. “Non posso lamentarmi del mio inizio di stagione”, racconta, “ho giocato grandi partite e mostrato un ottimo livello”. La parola che ritorna più spesso è entusiasmo: Sabalenka appare “super excited” all’idea di iniziare lo Slam australiano, forte di una preparazione intensa ma gestita con equilibrio.

Il mese di dicembre, per lei, è stato tutt’altro che tranquillo. Esibizioni, viaggi, partite ad alta intensità: un calendario che per molti sarebbe stato un rischio. Non per Aryna. “Avevo fatto un’ottima off-season, ero davvero recuperata e pronta”, spiega. Le esibizioni non come distrazione, ma come strumento di lavoro: “Avevano tutte senso, erano buoni match per testare cose su cui avevo lavorato in preseason”. Anche la stanchezza, quando arriva, viene accettata e gestita: “Dopo Atlanta e New York ero esausta, ma mi sono bastati uno o due giorni per recuperare”. La sintesi, se volete, è piuttosto chiara: si sente forte, pronta, centrata.

Rivalità, pressione e il peso della storia

Quando si parla di numero uno del mondo, la narrazione tende spesso a semplificare tutto in una sola rivalità. Sabalenka, invece, allarga il quadro. “Non è solo una questione tra me e Iga”, sottolinea. “Ci sono Coco, Elena, Jessica… ci sono tante grandi giocatrici”. Il dato curioso resta: nel 2025 lei e Swiatek si sono affrontate una sola volta. “È pazzesco pensarci”, ammette, sperando che il 2026 offra più incroci. Non per ossessione, ma per naturalezza competitiva.

Il passato recente, però, a Melbourne ha anche una ferita aperta: la finale persa lo scorso anno contro Madison Keys. “È stata una finale dura”, riconosce con onestà, “lei ha giocato in modo incredibile”. Una sconfitta che ha richiesto tempo per essere assorbita, ma che oggi non occupa spazio mentale. “Ho lavorato sui miei errori”, spiega, “e arrivando a questo Australian Open non sono focalizzata su quel risultato”. L’obiettivo non è la rivincita, ma qualcosa di più sottile: “Vorrei solo fare un pochino meglio dell’anno scorso”. Detto con un sorriso, ma senza banalizzarne il peso.

Oltre il campo: equilibrio, identità e continuità

C’è un aspetto di Sabalenka che emerge con forza da questa conferenza: la ricerca costante dell’equilibrio. In campo e fuori. Nella preparazione quotidiana e nella gestione emotiva di uno Slam. “Nei giorni di match sono completamente focalizzata”, racconta, “ma nei giorni liberi ho bisogno di disconnettermi”. Una passeggiata, una cena, uno stacco consapevole dal tennis per tornare il giorno dopo più fresca. È una routine che funziona e che spiega anche la sua impressionante continuità: nessun quarto di finale Slam mancato dal 2022. “Forse perché non ci penso”, dice. “Vado un passo alla volta, resto nel presente”.

Fuori dal campo, Sabalenka non nasconde di voler essere qualcosa di più di una grande tennista. “Ho sempre voluto essere più di una semplice giocatrice”, afferma. Un modello, un’ispirazione, un brand nel senso più autentico del termine. “Lavoro solo con brand che amo davvero e che uso”, spiega, “voglio mostrare che è possibile bilanciare vita dentro e fuori dal campo, divertirsi e allo stesso tempo restare concentrati sui propri obiettivi”. E se la mindfulness passa più dalla musica che dai libri, poco importa per lei ma è forse sempre più, segno deti tempi che viviamo. “Leggere non è mai stata la mia arma”, scherza ridendo, “forse è per questo che ho avuto successo nel tennis”. Speriamo non sia per questo.