WTA Hobart: Cocciaretto, dalle qualificazioni alla finale! Sarà sfida a Jovic per il titolo

Continua la settimana da favola di Elisabetta Cocciaretto in Tasmania. La tennista azzurra, partita dalle qualificazioni nel WTA 250 di Hobart, ha superato i due ostacoli del tabellone cadetto per poi spazzar via tutte le avversarie del main draw sino a guadagnarsi un posto nella finalissima. Praticamente impeccabile il match disputato in semifinale contro la croata Antonia Ruzic, tornata in spogliatoio in poco meno di un’ora e venti minuti dopo aver incassato una netta sconfitta con lo score di 6-3 6-2 in favore della ventiquattrenne marchigiana. L’ex numero 29 del ranking tornerà a giocare un incontro decisivo per il titolo ad Hobart dopo tre anni dall’ultima volta, quando nel 2023 fu sconfitta ad un passo dal trionfo da Lauren Davis – che ha da poco annunciato il ritiro –, vincitrice di quell’edizione da qualificata.

Sarà la terza finale WTA della carriera per Cocciaretto, a caccia del secondo titolo. L’unico nel circuito maggiore, sino ad adesso, è quello conquistato a Losanna nel 2023. Sfiderà la statunitense Iva Jovic per tornare al successo dopo tre anni.

[Q] E. Cocciaretto b. A. Ruzic 6-3 6-2

Si erano già affrontate tre volte, Elisabetta Cocciaretto e Antonia Ruzic, con quest’ultima in vantaggio nei precedenti prima della sfida odierna. L’azzurra ha pareggiato i conti del tete a tete grazie a una performance magistrale che le ha regalato l’accesso alla finalissima dell’Hobart International. Dinamica negli spostamenti e grande profondità di palla per la tennista di Ancona, partita subito in discesa grazie al break conquistato in apertura di primo set, migliorando progressivamente la sua prestazione con lo scorrere dei game. La croata ha tentato di risollevarsi e, dopo il primo tentativo fallito nel sesto game, ha centrato il break nel momento migliore di Elisabetta, abile nel riparare il danno nel gioco successivo. Messo in cassaforte il primo parziale (6-3), Cocciaretto è scappata via alla velocità della luce, contenendo le accelerazioni di rovescio di Ruzic e intrappolandola con dei drop shot sopraffini. L’azzurra sigla un crudele 6-2 e vola in finale ad Hobart.

[3] I. Jovic b. [WC] T. Preston 4-6 6-4 6-1

Scontro tra due giovanissime nella seconda semifinale in Tasmania. La numero tre del seeding, Jovic – classe 2007 – ha beffato in rimonta la giocatrice di casa, Preston, illusasi della vittoria dopo un primo set di grande qualità. Ma una volta risalita la china, la talentuosa statunitense ha monopolizzato l’incontro, staccando il pass per la finalissima alla sua prima apparizione nel torneo di Hobart. La diciottenne punta al secondo titolo WTA in carriera dopo il successo a Guadalajara.