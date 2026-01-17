Australian Open, Bencic: “Fisicamente sono molto più pronta di un anno fa”

MODERATORE: Belinda, bentornata a Melbourne. Congratulazioni per i risultati alla United Cup. Come ti senti in vista dell’Australian Open?​

BELINDA BENCIC: Grazie. È davvero molto bello essere di nuovo qui all’Australian Open. Ho iniziato bene l’anno e ho acquisito fiducia giocando già molte partite. Adesso mi sto allenando per prepararmi al torneo. È un nuovo torneo, quindi un nuovo inizio, e sono molto emozionata di poter giocare.​

D: L’anno scorso sei arrivata qui iniziando un “rientro”. Dopo la sconfitta con Coco avevi detto: “In questo momento non sono pronta per giocare tre set con Coco”. Un anno dopo, ti senti una persona diversa? Come valuti il punto in cui sei come tennista e quando entri in questi tornei ti senti, diciamo, “sono qui per vincere”?​

BELINDA BENCIC: Sì, da allora è cambiato molto. L’anno scorso era l’inizio del mio rientro. Esattamente come hai detto, forse fisicamente non mi sentivo ancora pronta per giocare tre set contro le migliori al mondo, anche se il mio livello di tennis era tornato abbastanza in fretta. È stato un anno lungo, ho giocato molte partite, molti tornei importanti e ho ottenuto grandi risultati. Sento di stare giocando un tennis davvero molto buono in questo momento. Penso di essere migliorata tantissimo dal punto di vista fisico. Mi muovo bene in campo e mi sento decisamente molto meglio. Non era un obiettivo essere numero 11 al mondo; il prossimo obiettivo è entrare in top 10. Voglio solo continuare su questa strada senza pensare troppo a cosa succederà. Questo è sicuramente un torneo nuovo e un nuovo inizio. Il mio primo turno non è facile, quindi tutta la mia attenzione è su quello.​

D: Che bello rivederti. Grande cammino alla United Cup, sei tornata in top 10. Come hai trascorso la settimana per costruire su questo slancio in vista di Melbourne?​

BELINDA BENCIC: Lunedì siamo volati qui. Nei primi due giorni ci siamo presi tutto con calma cercando di recuperare un po’ e di goderci ancora la United Cup. Poi mercoledì ho ricominciato ad allenarmi con il pieno focus sulla settimana che arriva. Giocherò martedì, quindi ho avuto tempo per riadattarmi, ritrovare energie e rimettere il motore in moto. Vedremo, ma mi sono preparata bene qui.​

D: Hai giocato molte volte a Melbourne in carriera. L’anno scorso rientravi dal congedo di maternità. In cosa questo anno è diverso, se lo è, rispetto al passato, considerando il successo con cui hai iniziato la stagione?​

BELINDA BENCIC: Non credo che sia diverso. Sento di continuare sulla linea dell’anno scorso. Penso anche che le stagioni si stiano un po’ sovrapponendo perché ci sono tanti tornei e l’off-season diventa sempre più corta. Qui mi sento pronta a partire. Ho guadagnato molta fiducia dalla fine della scorsa stagione e dall’inizio di quella nuova fino ad ora. So su quali aspetti sto lavorando e cosa posso ancora migliorare, e sento che il mio livello sta crescendo sempre di più. Non so se la sensazione sia diversa rispetto all’anno scorso. Onestamente, l’anno scorso cercavo di ritrovare la forma fisica e allo stesso tempo di competere normalmente. Quindi non mi sembra diverso.​

D: Cosa hai imparato l’anno scorso sulla gestione dell’equilibrio tra essere una tennista professionista e… tua figlia viaggia ancora con te, giusto?​

BELINDA BENCIC: Sì, viaggia con me ovunque.​

D: E nel gestire tutto questo allo stesso tempo, cosa ti aiuta a gestirlo al meglio quest’anno? Immagino che sia davvero difficile.​

BELINDA BENCIC: Sì, non è facile. È una sfida, ma è qualcosa che abbiamo voluto. Penso che finora stiamo gestendo bene. Forse la cosa più importante è essere spontanei e aperti a tutto. Ero una persona a cui piaceva pianificare molto e con largo anticipo, ma ora non credo che questo sia così possibile. Ho la sensazione che stiamo improvvisando ogni giorno, adattandoci ai nostri programmi nel modo migliore possibile. In ogni caso i piani cambiano sempre su quello che faccio durante la giornata. Mi sento anche più produttiva in campo. Quando vado davvero in campo o in palestra per fare preparazione fisica non ho molto tempo, quindi do il massimo. Entro, faccio il mio allenamento, la mia sessione di pratica e ho finito. Poi torno a fare la mamma e a vivere la vita fuori dal campo.​

D: Cosa ne pensi del “1 Point Slam” che si è giocato questa settimana?​

BELINDA BENCIC: Mi è piaciuto moltissimo. L’ho guardato in TV. Non ho potuto giocare perché ero iscritta ad Adelaide e c’è una regola che non permette di disputare un’esibizione se si è iscritti a un altro torneo in quella settimana. Volevo giocare, ma l’ho guardato in TV ed è stato davvero divertente. Mi è piaciuto tanto, l’ho guardato tutto.​

D: Quale sarebbe stata la tua strategia, servire o rispondere?​

BELINDA BENCIC: Rispondere, sicuramente. Ero davvero dalla parte di tutti i giocatori e sapevo quanto fosse difficile perché non sei riscaldato. Non è come giocare un’intera partita, è tutto deciso in un solo punto. Entri direttamente, senza riscaldamento, con molto show intorno, e devi essere concentrato e pronto per un solo punto. Il tennis è stato giocato in modo molto diverso dal solito, anche dagli uomini, che cercavano di tenere la palla in campo. È stato molto divertente e molto spettacolare.​

D: Quando organizzi il calendario dei tornei tenendo conto del fatto che viaggi con una bambina, questo influisce su come programmi la stagione, su quanti tornei giochi o quali scegli? Alcuni tornei possono essere più “a misura di bambino” di altri.​

BELINDA BENCIC: Mi piacerebbe farlo, onestamente, ma penso che i requisiti del circuito WTA siano tanti. Devi giocare molti tornei. Devi giocare quattro Slam, e naturalmente li giochi. Ma devi anche disputare 10 tornei 1000 su 10 e sei tornei 500. Poi ci sono le Billie Jean King Cup, le Olimpiadi. Non c’è spazio per saltare alcuni tornei. Mi piacerebbe organizzare il calendario in modo diverso e renderlo più adatto anche al mio corpo, che sta ancora tornando dopo la gravidanza e il post-partum. Vorrei avere più possibilità di scegliere, ma tutto è obbligatorio. Se non giochi, devi pagare una multa, che forse è il problema minore. C’è anche lo svantaggio nel sistema di ranking, che non ti permette di scalare la classifica se prendi uno zero o non giochi un torneo obbligatorio. Questo è sicuramente impegnativo.​

D: Se la tua partita e quella di Stan non si sovrappongono, vedremo Stan con una maglietta “Belinda World”?​

BELINDA BENCIC: Dovete chiederlo a lui. È davvero bello vederlo qui. Non ho ancora visto Kubie, ma ho visto Stan. Sembra davvero che siamo una squadra adesso. Guarderò sicuramente la sua partita, se posso, e farò il tifo per lui, e spero che potremo continuare a restare in contatto così. È stata una settimana davvero divertente, mi è piaciuta tantissimo. Magari giocheremo con una maglietta “Belinda’s World”. Sto scherzando.​

D: Doppio misto allo US Open?​

BELINDA BENCIC: Sì, spero di sì. Perché no?