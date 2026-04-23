Billie Jean King Cup

BJK Cup, definiti tutti i playoff: spicca Francia-Australia, gli USA pescano l’Ungheria

Chi vince i playoff si giocherà i Qualifiers della BJK Cup 2027, chi perde verrà retrocesso nel gruppo regionale I

Di Fabio Barera
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Playoff BJK Cup 2026
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Sono stati definiti nella giornata di giovedì 23 aprile i playoff della BJK Cup 2026, che si giocheranno il 20, 21 e 22 novembre. Le 14 nazionali impegnate sono così suddivise. Da una parte ci sono le 7 promosse dal Regional Group I, dall’altra le 7 che sono uscite sconfitte dai Qualifiers 2026 (l’evento in cui l’Italia, battendo il Giappone, ha staccato il pass per le Finals). Le 7 squadre che avranno la meglio giocheranno quindi i Qualifiers 2027. Mentre le altre verranno di fatto retrocesse e disputeranno il Gruppo Regionale I nell’anno che verrà.

Quanto al regolamento ufficiale, ogni tie si comporrà di due singolari – che andranno in scena nel day 1 – dal doppio che aprirà il day 2 e dagli altri due singolari con l’inversione degli scontri diretti tra le giocatrici. Le 7 nazionali che giocheranno in casa potranno decidere le date, quindi avranno la possibilità di optare tra il 20/21 o 21/22 novembre 2026. Tra i testa a testa più interessanti spicca sicuramente FranciaAustralia, remake della finale del 2019 vinta dalle transalpine per 3-2 in quel di Perth. Gli USA hanno invece pescato l’Ungheria, mentre la Polonia se la vedrà con la Svezia.

BJK Cup 2026, ecco tutti i Playoff

(1) USA – Ungheria
Brasile – (2) Canada
(3) Polonia – Svezia
(4) Giappone – Argentina
Francia – (5) Australia
Thailandia – (6) Svizzera
(7) Slovenia – Indonesia

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