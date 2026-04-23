ATP Madrid, Blockx: “Top 50? Un obiettivo. Più in alto è, meglio è” [ESCLUSIVA]

Prima apparizione e prima vittoria a Madrid. Alexander Blockx schianta in rimonta il lucky loser Cristian Garin, eliminandolo dal Masters 1000 spagnolo dopo due ore e diciannove minuti. Il belga, finalista delle ultime Next-Gen ATP Finals, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Ubitennis.com, raccontando le sue sensazioni per il torneo madrileno e i prossimi obiettivi. Sfiderà Brandon Nakashima per un posto agli ottavi di finale.

Pietro Sanò, Ubitennis. Congratulazioni, grande prestazione oggi e grande rimonta. Cosa ne pensi di questo match contro Garin?

Alexander Blockx: “Sì, penso sia stata una partita difficile. Nel primo set non sono partito bene. Credo che lui abbia giocato bene. Secondo me ha servito davvero bene. Ho avuto molte difficoltà con la risposta. Inoltre, l’altitudine ha influito un po’: faceva piuttosto caldo, quindi la palla volava un po’ troppo. Ma dal secondo set ho trovato il mio gioco. Penso di aver servito davvero bene oggi. Questo mi ha tenuto un po’ in partita. Mi ha anche dato più fiducia negli scambi. Penso sia stata una partita davvero divertente con il pubblico e l’atmosfera era incredibile.

Non mi aspettavo che ci fosse così tanta gente al primo turno”.

Pietro Sanò, Ubitennis. La Top50 è davvero vicina. È il tuo obiettivo per questa stagione o ti sei prefissato un obiettivo più ambizioso per il 2026? Tipo la Top 30 o cosa?

Alexander Blockx: “Sì, è sicuramente un obiettivo. Ovviamente, più in alto è meglio è, ma penso che al momento sia un bel traguardo da raggiungere”.

Pietro Sanò, Ubitennis. Prossima partita contro Brandon Nakashima, cosa ti aspetti?

Alexander Blockx: “Mi aspetto una partita difficile. Ho già perso contro di lui due volte. So cosa devo fare contro di lui. Ho perso due volte sul cemento, quindi penso che sulla terra battuta avrò le mie possibilità. Ovviamente, è ancora il numero 25 o 30 al mondo, quindi se lo merita. È un buon giocatore e io sarò pronto”.

Pietro Sanò, Ubitennis. Ti stai godendo Madrid, le condizioni? Ti piace?

Alexander Blockx: “Sì, è bello. Il tempo qui è davvero bello. Il cibo è davvero buono. Non posso lamentarmi“.