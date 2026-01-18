Australian Open, day 3: Sinner in sessione serale, Musetti nella notte

Svelato il programma dell’ultima giornata di primi turni dell’Australian Open, che andrà in scena nella notte italiana tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio. I grandi protagonisti, i più attesi, sono ovviamente i primi due giocatori italiani: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il n.2 al mondo inizierà la sua rincorsa al terzo titolo di fila all’Australian Open nella mattinata italiana (non prima delle 9.00), come primo match in programma nella sessione serale sulla Rod Laver Arena, contro il francese Hugo Gaston.

Musetti, che cerca il primo quarto di finale all’Australian Open, aprirà invece il programma della sessione diurna sulla Margaret Court Arena. Se la vedrà con il gigante belga Raphael Collignon. In campo tra gli italiani anche Darderi, Nardi e Sonego. Luli giocherà alle 1.00 italiane contro Garin, primo match della sessione diurna sulla 1573 Arena. Luca sfiderà Wu, terzo match sul Campo 7, Sonego aprirà il programma del campo 13 alle 1.00 contro Yibing Wu. Elisabetta Cocciaretto, unica azzurra in tabellone insieme a Paolini, se la vedrà invece contro Grabher: secondo match, alle 2.30 circa, sul Campo 15.