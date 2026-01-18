Australian Open: semifinali e finali in chiaro sul NOVE se presenti gli italiani

L’Australian Open 2026 è appena iniziato. La prima giornata è stata dolceamara per i colori azzurri: vittoria agevole per Jasmine Paolini, sconfitta bruciante per Flavio Cobolli. Nell’attesa che debuttino gli altri rappresentanti italiani è stato reso noto che, se qualcuno di loro dovesse raggiungere le semifinali o addirittura la finale a Melbourne, queste partite sarebbero visibili in chiaro sul canale NOVE del digitale terrestre.

Nella speranza che i giocatori provenienti dal Belpaese possano riuscire ad arrivare sino ai turni conclusivi dello Slam oceanico, Warner Bros. Discovery si è già organizzata per questa evenienza, dato che la finale del singolare maschile 2025 è stata uno degli eventi più visti nel canale della multinazionale statunitense. L’ultimo atto vinto da Jannik Sinner ai danni di Alexander Zverev ha incollato allo schermo circa 2,4 milioni di spettatori medi con il 22,2% di share. Un totale di 7,8 milioni di contatti unici è stato raggiunto nella mattinata di domenica 26 gennaio 2025.

Il successo di Sinner in tre set ha fatto sì che per la prima volta nell’Era Open un italiano riuscisse a difendere un titolo dello Slam, dato che Jannik aveva vinto il suo primo Major sempre a Melbourne nel 2024. Ci si augura quindi che possa riuscire a conquistare il terzo titolo consecutivo che gli permetterebbe di diventare il secondo tennista nell’Era Open, dopo Novak Djokovic, ad alzare tre trofei di fila da campione nella Rod Laver Arena. Ma non si farà il tifo solo per Sinner. Anche Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti sono pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti all’Australian Open. E chissà che magari non si potrà assistere in chiaro anche alle loro partite.