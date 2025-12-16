Auger-Aliassime conferma la sua presenza a Rotterdam. Con lui anche Alcaraz, Zverev e Tsitsipas

Come ogni anno l’ATP 500 di Rotterdam, in programma dal 9 al 15 di febbraio, attira molti giocatori di primo piano, specie tra i top 10. Nell’edizione di quest’anno a imporsi è stato l’attuale numero 1 del mondo Carlos Alcaraz in finale contro Alex de Minaur, aggiudicandosi così il primo titolo in carriera indoor.

Anche l’edizione 2026 si preannuncia ricca di spettacolo, in quanto presenta diversi giocatori di peso, come i due finalisti dell’edizione passata, ma anche Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Tallon Griekspoor hanno già confermato la loro presenza a Rotterdam. “Nel 2026 continuiamo a seguire la nostra idea fissa di avere diversi top player in gara. In questo modo ci sono grandi partite da vedere ogni giorno. Con i numeri uno, tre, cinque e sette del mondo, abbiamo un campo eccezionalmente forte, soprattutto se si considerano anche Tsitsipas e Griekspoor”, le parole del direttore del torneo, l’ex tennista olandese Richard Krajicek.

L’ultimo ad annunciare la sua presenza è stato Felix Auger-Aliassime. Dopo Alcaraz e Zverev, il canadese è il terzo giocatore tra i primi cinque del ranking presente nella entry list. Aliassime gareggerà al Rotterdam Ahoy per l’ottava volta. Un posto speciale per lui che qui, nel 2022, ha conquistato qui il suo primo titolo in carriera, battendo Stefanos Tsitsipas in finale. Il 2025 di Felix è stato ricco di soddisfazioni: ha conquistato i titoli ad Adelaide, Montpellier e Bruxelles. Inoltre, quest’anno ha raggiunto le finali a Dubai e a Parigi (indoor). Questi risultati lo hanno portato al quinto posto nel ranking ATP di fine stagione.

Queste le parole del direttore del torneo Richard Krajicek: “Félix Auger-Aliassime ha un legame forte con l’ABN AMRO Open. Non solo ha fatto il suo debutto nell’ATP Tour a Rotterdam, ma qui ha anche vinto il suo primo titolo in assoluto. Considerando quante volte ha già giocato qui, è quasi incredibile che abbia solo venticinque anni. Al momento sta probabilmente giocando il miglior tennis della sua carriera, come dimostra il suo quinto posto, il miglior ranking che abbia mai raggiunto”.