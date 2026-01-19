Australian Open: per i pronostici Sinner non può perdere con Gaston. Super favorito Musetti

Il giorno tanto atteso è infine arrivato. Nella sessione serale di martedì 20 gennaio, alle 9 del mattino italiane, il campione in carica tornerà sui campi di Melbourne. Il grande favorito dai pronostici Jannik Sinner (qui le quote antepost) aprirà la propria difesa dell’Australian Open, vinto nel 2024 e 2025, contro Hugo Gaston. Una partita che sulla carta non dovrebbe esserci, e le quote non smentiscono: mediamente, tra Snai, Goldbet ed Eurobet, Jannik è pagato a 1,01. Il minimo indispensabile, contro l’enorme 41,00 che premierebbe la vittoria del francese.

Numeri assolutamente giustificati da alcuni fattori. In primis, n.2 contro n.93 del mondo, una differenza di qualità abissale. I precedenti, entrambi vinti da Jannik per quanto risalenti al 2021. Ma soprattutto, i pronostici premiano Sinner per un motivo molto semplice: il ritmo. L’azzurro viaggia a tutt’altra velocità rispetto al francese che, senza il tempo per prendere confidenza e lanciarsi nelle sue amate variazioni (ben funzionali sulla terra) ha ben poche chance di fare partita. Sembrerebbe averne qualcuna in più Raphael Collignon con Lorenzo Musetti.

Non solo Sinner, i pronostici di Musetti-Collignon

Il belga è un giocatore ben strutturato, da un punto di vista tanto fisico quanto del gioco. La sua crescita nel 2025 è stata esponenziale…quanto quella di Musetti d’altronde. Lorenzo arriva da top 5, per la prima volta in carriera. Un giocatore nuovo, maturo, che sa alternare alla perfezione fioretto e sciabola, cambi di ritmo che potrebbero creare problemi alla solidità di Collignon, portatore di un gran uno-due servizio e dritto. I pronostici strizzano nettamente l’occhio all’azzurro, oscillante tra 1,22 e 1,27 tra Bet365 e Sisal. Il belga è invece pagato a 4,00 circa, con picchi che arrivano a 4,33.

Le quote degli italiani in gara

Saranno cinque gli azzurri in gara nel singolare maschile, più Cocciaretto nel femminile. Darderi, Nardi e Sonego si aggiungono ai primi due giocatori del nostro movimento. Luli ha la partita più equilibrata contro Garin. Ma, nonostante le quote vicine, è più favorito di quanto non dicano i bookmakers. Di seguito, la tabella con tutte le quote: