Oliynykova: “Attacco massiccio a Kiev, la mia casa tremava. Russe e bielorusse pericolose, vanno squalificate”

Tra le 128 giocatrici che hanno avuto accesso al tabellone principale del singolare femminile dell’Australian Open 2026, ce n’è una che forse – tra tutte – è la meno conosciuta. Trattasi di Oleksandra Oliynykova, classe 2001 e n° 92 del mondo che, ironia della sorte, affronterà la campionessa in carica Madison Keys al primo turno nel match che apre il programma sulla Rod Laver Arena. La sua speranza è quella che, vedendola impegnata su un palcoscenico tanto importante, i tifosi e gli appassionati di tennis si possano interessare alla sua storia. Perché sì, la nativa di Kiev ha tantissimo da raccontare.

25 anni compiuti lo scorso 3 gennaio, Oleksandra Oliynykova ha rappresentato dal 2017 al 2022 la Croazia, Paese che ha ospitato lei e la sua famiglia dopo l’esodo dalla natia Ucraina durante il governo del filo-russo Viktor Yanukovych. Da quattro anni, però, la scelta di tornare a ‘sventolare’ – allegoricamente parlando – la bandiera giallo-azzurra, spinta da una missione che va oltre i confini dello sport. Il collega Ben Rothenberg, su ‘Bounces’, ha pubblicato una lunga intervista alla ragazza di Kiev, che ha subito spiegato cosa è cambiato in lei negli ultimi mesi al punto da farle vivere un’importante crescita.

Oliynykova: “Le cose che mi motivano sono le più potenti del circuito”

“Ora mi sento molto motivata a giocare. Prima credo che non avessi abbastanza fiducia in me stessa. In realtà, non ho ancora fiducia in me stessa. Ma il fatto è che mio padre si è arruolato volontario nell’esercito nell’estate del 2024. E ho avuto la sensazione di dover essere qui, ai tornei più importanti, per raccontare la mia storia, perché so di poter essere d’aiuto. Posso aiutare il mio Paese condividendo la mia storia, perché è la stessa situazione che vivono tante ragazze come me in Ucraina: anche loro aspettano i loro padri, mariti o fratelli che sono nell’esercito. Mi sono detta che dovevo essere qui per raccontarlo”.

“Prima lavoravo al 100%, ora lavoro al 300%. E anche quando vado su questi grandi campi, nei tornei più importanti, non penso più: “Oh, come posso vincere? Perché sono qui? Non sono così brava!”. Ora, non mi interessa. Forse non sono la miglior giocatrice, forse non sono la più esperta o la più forte. Ma so che le cose che mi motivano sono probabilmente le più potenti del circuito. Ecco come ce l’ho fatta”.

“Ora ho le idee completamente chiare. So perché sono qui. So cosa voglio condividere. E per me è anche importante aiutare: ho molti progetti che condivido sui miei social media in cui cerco di aiutare i soldati dell’unità di mio padre. Quindi sì, per me è importante. È qualcosa che metto al primo posto”.

Il trasferimento in Croazia il ritorno in Ucraina

L’attenzione si è poi spostata sul suo rapporto con l’Ucraina lasciata – come spiegato in precedenza – per trasferirsi in Croazia, e poi tornata ad essere casa nonostante la guerra: “Sì, ho lasciato l’Ucraina nel 2011 perché mio padre stava protestando contro un presidente filo-russo (Viktor Yanukovych, n.d.r.). Saremmo potuti tornare dopo la Rivoluzione della Dignità , quando la democrazia ha vinto. Ma abbiamo perso tutto nel 2011. Ecco perché la mia famiglia è rimasta in Croazia più a lungo. Ma ora sono tornata in Ucraina. Quindi al momento mi sto allenando lì. Sono arrivato in Australia dall’Ucraina e dopo l’Australia tornerò in Ucraina. Quindi sì, in realtà vivo in Ucraina al momento”.

Oliynykova: “La mia casa tremava per un’esplosione il giorno prima della partenza per l’Australia”

Ben Rothenberg, poi, incalza Oleksandra Oliynykova su cosa voglia dire vivere in un Ucraina durante un conflitto come quello con la Russia: “Ci sono stati dei bombardamenti. In realtà, il giorno prima di partire per l’Australia c’è stato un massiccio attacco a Kiev e il mio appartamento tremava a causa di un’esplosione da qualche parte molto vicino a casa mia. La mattina dopo ho controllato, ed era la casa dall’altra parte della strada ad essere stata colpita da un drone Shahed“.

“A Kiev ci sono molti attacchi, soprattutto con i droni Shahed, ed è per questo che è molto importante aiutare l’esercito ucraino con questi sistemi di droni anti-Shahed. Perché è qualcosa che la popolazione ucraina subisce… molto. Davvero, molto”.

“Ora abbiamo problemi con l’elettricità. E nel mio appartamento, quando non c’è elettricità, non c’è riscaldamento né acqua. Sul campo da tennis, mi alleno in un club molto bello. C’è un’ottima squadra di bravissimi professionisti. E lì abbiamo un generatore, quindi abbiamo elettricità e acqua. È autonomo; non è collegato alla rete elettrica. Ma nel mio appartamento, a volte non abbiamo elettricità per circa 15 ore. E sì, è dura, ma ci si abitua“.

“Ma per me, la cosa importante è che la mia motivazione principale non è tanto il tennis. Amo giocare a tennis, ma dico sempre che non ho bisogno di un grande stadio per godermi il mio gioco. Posso giocare su qualsiasi campo e lo amerei lo stesso. Ma ho bisogno di un grande stadio per rappresentare il mio Paese, per rappresentare gli ucraini e per dire alla gente che la guerra è ancora in corso e che abbiamo bisogno del loro sostegno e del loro aiuto”.

“Quando non sai cosa succederà domani, non ti senti a tuo agio a spendere”

Interpellata poi sulla destinazione dei guadagni tramite il tennis, la classe 2001 ha spiegato: “Per me è una domanda interessante. Perché sono qui senza pullman e viaggio da sola. Anche con tutti questi soldi, non mi sento a mio agio a spenderli e basta. Sono una persona che vive in Ucraina e ho tanti amici che sono nell’esercito, e mio padre è un soldato. Quando non sai cosa succederà domani, non ti senti a tuo agio a spendere soldi e viaggiare con una squadra numerosa. Probabilmente continuerò a viaggiare da solo e sfrutterò questa opportunità, anche finanziaria, per aiutare i soldati ucraini”.

Poi Ben Rothenberg le chiede se potrebbe pensare di acquistare delle armi per aiutare l’esercito ucraino: “Non sono nell’esercito e non ho il potere di acquistare armi. Se posso essere sincera: mi piacerebbe molto, perché è ciò di cui abbiamo bisogno in Ucraina. Dobbiamo difenderci, ma non ho il potere di farlo. Ma ci sono molte cose – non solo le armi – di cui abbiamo bisogno per la protezione e per il normale funzionamento dell’esercito, affinché i soldati possano avere normali strutture umane, anche questo è molto importante”.

“I soldi probabilmente mi danno solo un senso di stabilità, perché stavo costruendo la mia carriera con risorse finanziarie molto, molto limitate, senza alcuna sponsorizzazione. Certo, ora posso stare tranquilla riguardo a biglietti aerei, viaggi, al fatto che avrò un appartamento normale“.

“Posso cenare normalmente. Ricordo che quando giocavo i W35, mangiavo solo panini per cena, perché non potevo permettermi di spendere soldi per mangiare qualcosa. Avevo un budget davvero molto basso quando ho iniziato. Posso sentirmi normale riguardo a queste cose, ma non spendo molto per me stessa. Probabilmente non cambieranno molte cose per me. Forse significherà solo che non dovrò più preoccuparmi di avere abbastanza soldi per un biglietto per il prossimo torneo”.

Oliynykova senza mezzi termini: “Russe e bielorusse da squalificare, sono pericolose”

Infine la chiosa necessaria sulla presenza delle atlete russe e bielorusse nel circuito WTA: “Non sono assolutamente d’accordo con questa decisione, perché credo fermamente che queste giocatrici debbano essere squalificate come in altri sport. Penso che sia molto triste che la gente stia perdendo attenzione perché questa è una guerra lunga. Ovviamente non stanno facendo ricerche”.

“Quando vedono una giocatrice russa, vedono solo – se vogliamo parlare di giocatrici WTA – ragazze che giocano a tennis. E tutto sembra divertente: bei vestiti, filmano qualche video su TikTok, pubblicano post su Instagram e sembrano ragazze normali. E la gente non pensa che queste persone siano pericolose. Ma in realtà, se fai delle ricerche, scoprirai che molte di loro tifano Putin o Lukashenko – e questo è molto facile da trovare”.

“E ho cercato di parlarne molto. Forse ora che riceverò più attenzione, forse la gente lo sentirà. Perché molti di loro non sono le persone che vengono mostrate in TV o sui campi da tennis. Perché dietro ci sono cose davvero orribili, e non va bene che la gente le ignori“.

“Le loro opinioni e le cose che fanno sono pericolose. Questi giocatori sono uno dei motivi per cui il mio appartamento tremava prima che arrivassi qui. E ora sono qui e vedo lo stesso tipo di trattamento per me e per loro. Voglio dire, hanno pagato per i droni Shahed. Hanno sostenuto il fatto che il loro esercito stia facendo questo, e non va bene. E ora non siamo assolutamente nelle stesse condizioni, e anche questo è un loro errore”.