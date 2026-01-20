Australian Open, Cocciaretto: “Sono nervosa e triste, mi è mancato l’atteggiamento”

Dopo il sorprendente titolo ad Hobart, coronamento di una splendida cavalcata, si è concluso sin troppo presto l’Australian Open di Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra, a tratti anche apparsa pienamente nel match, si è arresa in tre set a Julia Grabher. Un risultato che lascia abbastanza stupore, e soprattutto delusione nell’azzurra, come da lei testimoniato dopo il match.

Più arrabbiata, amareggiata, delusa, triste… che sentimento hai?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Delusa e triste. Nervosa e triste. Non riesco neanche tanto a parlare in questo momento, sono veramente tanto giù“.

Cosa ti è mancato?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Un po’ di coraggio, di aggressività, di positività“.

Fisicamente come stavi?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Abbastanza bene“.

Avevi recuperato da tutti i problemi di Hobart che ci avevi raccontato?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Sì, qualcosa mi sono portata dietro, però sicuramente non è stato quello il problema, è mancato più l’atteggiamento“.

Tu sei sempre molto critica con te stessa. C’è qualche motivo per non esserlo oggi? Sei riuscita a trovare un motivo per trarre degli insegnamenti da questa partita e magari metterli in allenamento, per fare in modo che non accadano più?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Più che in allenamento credo proprio nell’interpretare meglio l’arrivo in un torneo dopo aver fatto molto bene in un altro. Sono arrivata un po’ più scarica; è uno Slam e non potevo permettermelo, a prescindere dall’avversaria. Ho giocato troppo poco in questi due giorni, mi sono adattata meno, le condizioni erano diverse, la palla volava di più. Mi è mancato qualcosa e sono stata troppo nel comfort”.

Ma hai giocato troppo poco perché l’hai scelto tu, perché eri stanca?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Domenica stavo ancora così e così, però volendo potevo far qualcosa. E poi volevo recuperare un po’ più di energie per poter essere più performante oggi, ma non è stato così“.

A parte il doppio, qual è ora il pensiero?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Sicuramente stare bene, recuperare bene e poi andare a Dubai“.

Comunque non è insolito che chi vince un torneo faccia fatica la settimana successiva, Slam o non Slam, per cui non è che capiti solo a te.

ELISABETTA COCCIARETTO: “No, no, quello sicuramente. Però mi dispiace tanto perché ho avuto proprio un brutto atteggiamento: non positiva, non aggressiva, e ho sbagliato l’approccio“.

Io ho una domanda brevissima: cosa hai scritto o cosa scriverai sul libretto verde di questa partita?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Ho scritto che dovevo essere positiva, che dovevo essere aggressiva, starle vicina e toglierle il tempo. E scriverò che sicuramente devo cambiare, essere un po’ più centrata, non stare così tanto nel comfort. Mi sono adagiata un po’ troppo e lì ho sbagliato, perché a prescindere non va bene”.