Australian Open, il programma di mercoledì 21 gennaio: Sabalenka e Alcaraz nella notte. Paolini-Frech nella mattinata italiana

Di Silvia Frigeni

Aryna Sabalenka non ci ha messo molto a vincere il suo primo turno contro la francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, regalandosi alla fine un selfie con Roger Federer e Rod Laver lì in prima fila ad assistere alla sua partita. Sempre sulla Rod Laver Arena, mercoledì la tennista bielorussa sfiderà la cinese Bai Zhuoxuan alle 11:30 di mattina, l’1:30 di notte ora italiana.

Verso le due del pomeriggio, le quattro ora italiana, il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz giocherà contro il tedesco Yannick Hanfmann, n. 102 del ranking. L’unico precedente tra i due è l’Open di Pechino del 2023, dove lo spagnolo aveva vinto col punteggio di 6-4 6-3. La giornata sul campo principale riprenderà alle sette di sera di Melbourne, le nove di mattina ora italiana, con Alex de Minaur contro il serbo Hamad Medjedovic, seguita dalla sfida tra la giovane promessa statunitense Iva Jovic, n. 29 del seeding, e la wildcard australiana Priscilla Hon (alle 10:40 di mattina).

Australian Open, il programma degli altri campi

Sulla Margaret Court Arena, il secondo campo per importanza dell’Australian Open, Andrey Rublev sfiderà in apertura di programma il qualificato Jaime. La partita sarà all’una e trenta di notte ora italiana. A seguire, dunque non prima delle tre di notte in Italia, la n. 3 del seeding Coco Gauff se la vedrà contro la serba Olga Danilovic, che al primo turno ha superato Venus Williams. Nel turno serale, alle nove di mattina in Italia, Maria Sakkari se la vedrà contro Mirra Andreeva, seguite da Frances Tiafoe contro l’argentino Francisco Comesana.

Da segnalare anche la partita tra l’ex finalista dell’Australina Open Daniil Medvedev e il francese Quentin Halys, che si come secondo match in programma sulla John Cain Arena, dunque verso le due di notte in Italia. Nello stesso campo, ma verso le otto di mattina in Italia, Zverev se la vedrà col francese Alexander Muller. Sulla Kia Arena, la sessione pomeridiana vede impegnati il n. 10 del seeding Alexander Bublik contro l’ungherese Marton Fucsovics, seguiti da Jasmine Paolini che sfiderà la polacca Magdalena Frech nella mattinata italiana.